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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
10.05.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Google yapay zekanın ayrımcılığına savaş açıyor

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Google yapay zekanın ayrımcılığına savaş açıyor

Google, yapay zeka sistemini ayrımcılık ve ırkçılıktan korumak için TCAV (testing with concept activation vectors) adını verdiği yeni bir sistemi deniyor.

Çağın en büyük teknolojik icatlarından biri olan yapay zeka, getirdiği yeniliklerle beraber yarattığı sorunlarla da gündemde.

Temelini derin öğrenme (deep learning) adı verilen bir sistemden alan yapay zeka ürünler, internette bulunan mevcut verilerden öğrenerek kendi davranışlarını geliştiriyor. 

Mevcut verilerde bulunan önyargı ve ayrımcılık gibi istenmeyen özellikleri de öğrenen yapay zeka ürünler, geçmişte pek çok skandala da imza atmıştı. 

2016 yılında Microsoft tarafından geliştirilen ve twitterde kullanıcılarla etkileşim halinde olması hedeflenen yapay zeka hesap "Tay" çok kısa bir süre içinde gerçek kullanıcıların tweetlerinden beslenerek ırkçı ve islamofobik tweetler atmaya başlamış ve bu sebeple Microsoft, Tay'ın tweetlerine müdahale etmek zorunda kalmıştı.

Ayrımcılığın önüne geçme hedefi

Amerikan teknoloji sitesi CNET'te yer alan habere göre, Google Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, yapay zekayı besleyen verilerde bulunan ayrımcı ön yargıları engellemek için harekete geçtiklerini bildirdi. 

7 Mayıs'ta başlayan ve dün sona eren "Google I/O 2019" konferansında konuşan Pichai, TCAV sistemi ile makine öğrenmesinin çalışma yöntemlerini analiz ettiklerini ve yapay zekanın karar verme sistemlerindeki açıklarını düzeltmeye çalıştıklarını kaydetti.

Pichai, "TCAV, eğer bir yapay zeka beslendiği verilerden dolayı doktor olmak için erkek olmak gerektiği gibi bir ön yargıya sahipse bu hatayı açığa çıkarabiliyor." ifadesini kullandı.

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