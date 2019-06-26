Google Play uygulama mağazası zararlı kaynıyor
Android cihazların uygulama mağazası olan Google Play Store'da yapılan ufak çaplı bir araştırma, mağazanın zararlı pek çok uygulamaya ev sahipliği yaptığını ortaya koydu.
Google Play Store zararlı kaynıyor. Sydney Üniversitesi ve CSIRO'nun birlikte yürüttükleri araştırma neticesine hassas izinler isteyen 2040 farklı zararlı uygulamaya tespit edildi. Zararlı uygulamaların ağırlıklı olarak Temple Run başta olmak üzere Hill Climb Racing gibi popüler oyunların sahte kopyalarından oluşuyor. Kullanıcılar ise bu oyunları orijinal zannedip telefonuna indirirken, aslında farkında olmadan bir zararlıyı kendi elleriyle cihazına sokuyor.
Yine aynı araştırmada zararlı uygulamaları bulmak için sinir ağları kullanıldı ve milyonlarca uygulamanın logoları ve açıklamaları incelenerek en popüler uygulamalarla karşılaştırıldı. Bu araştırma sonucunda 49.608 sahte uygulama ortaya çıktı. Bu uygulamalar VirusTotal'in zararlı taramasından geçtiğinde 7.426 uygulamanın zararlı kod içerdiği anlaşıldı. Araştırma, eşik seviyesini biraz daha "rahatlatarak" yüksek risk sınıfında 2.040 uygulamanın bulunduğu sonucuna vardı.
Araştırma sonuçlarının yayınlanmasıyla birlikte uygulama mağazası tekrar kontrol edildiğinde ise zararlı uygulamaların yüzde 35'inin kaldırıldığı görüldü. Ancak geri kalan yüzde 65'i tehlike saçmaya devam ediyor.
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