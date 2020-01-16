Google Play Store'da önemli değişiklik

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Google Play Store'da uygulamalar, ya otomatik ya da manuel olarak yapılabiliyor. Uygulamalar otomatik güncellendiğinde de kullanıcılar bildirim alıyordu. Fakat, Kasım ayından beri güncelleme bildirimleri görünmüyor.

Bazı kullanıcılar, bildirim alınmamasını geçici bir hata olarak düşündü. Ancak, Google temsilcileri bunun hata olmadığını ve güncelleme sonrası bildirimlerin kaldırıldığını açıkladı. Bu kararın da kullanıcıların bildirim almak istemedikleri için alındığı ifade edildi.