Google Pixel 4 adım adım yaklaşıyor: İşte yeni görüntüleri
Google'ın uzun süredir merakla beklenen yeni telefon serisi Google Pixel 4 için geri sayım sürüyor. Şirketin cihazları ortaya çıkarmasından önce ise Google Pixel 4 ile ilgili yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Yayınlanan yeni görüntüler, cihazla ilgili önemli ipuçları veriyor.
Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL'nin ardından Google'ın gündeminde yeni telefonları Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL var. Bugüne dek pek çok sızıntı sayesinde bazı özellikleri ortaya çıkan yeni cihazlarla ilgili yayınlanan yeni görüntüler ise cihazın iskeletini iyiden iyiye akıllarda şekillendiriyor. Arka planında "P4" görseli bulunan telefon, kavisli kenarlarıyla dikkat çekiyor.
Kameralarını arka yüzünde, son dönemde çokça görmeye başladığımız gibi kare şeklinde ayrılmış bir alanda toplayan telefonda, arka yüzeyde başka bir detay ise Google'ın logosu oluyor.
GOOGLE PIXEL 4 NE ZAMAN TANITILACAK?
Tekrar ön yüze geldiğimizde, Pixel 4'ün de tıpkı Pixel 3 gibi ekran çerçevelerini kaldırmayacağını görmek mümkün. Son telefonunda da kamera ve ahizeyi çerçeve üzerinde tutmaya devam edecek gibi duran Google, Pixel 4'ü 15 Ekim'de tanıtacak. Buna ufak bir ipucu da, yine arka plan görselinde yer alan tarih bilgisi oluyor.
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