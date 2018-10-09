Google Pixel 3 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
09.10.2018 - 21:16, Son Güncelleme:

Google Pixel 3 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

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Google Pixel 3 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Google, uzun süren sessizliğini bozdu ve bir yıl aranın ardından yeni telefonu Google Pixel 3'ü tüm dünyaya duyurdu. Fiyat sınırını daha da yukarı çeken yeni Pixel 3 bakın hangi özelliklerle geliyor? Fiyat etiketi ne oldu?

Google Pixel 3, gerçekleştirilen dev etkinlikte dünyaya tanıtıldı. 5.5 inçlik AMOLED ekranında 2160x1080 piksel çözünürlük sunan Google Pixel 3 modelinde 18:9 görüntü oranı görüyoruz. Bu bakımdan ilk çerçevesiz telefon dalgasında gördüğümüz ince çerçeve tasarımı kullanılıyor. Metal çerçeve ve cam kaplama kombinasyonu tercih edilirken ön panel Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Google Pixel 3 tanıtıldı İşte tüm özellikleri ve fiyatı


Snapdragon 845 yonga setinin güç verdiği akıllı telefona 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi seçenekleri eşlik ediyor. 2915mAh kapasiteli batarya ise QuickCharge 4+ hızlı şarj teknolojisi ve kablosuz şarj ile desteklenmiş. Ön kısımda çift stereo hoparlör en iyi ses deneyimi vadediyor.

Google Pixel 3 tanıtıldı İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Kamera tarafında ise Google, üç hatta dört arka kameralı rakiplerine tek kamera ile meydan okuyor. 12.2 Megapiksel çözünürlüğündeki tek kamera ile son derece iddialı olan Google, ön tarafta ise 8 Megapiksellik çift kamera kurulumuna yer vermiş. Bu 97 derece geniş açılı çift kamera kurulumu sayesinde grup selfielerinizi rahatlıkla çekebileceksiniz.

Google Pixel 3 tanıtıldı İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Ayrıca tek kamera ile Portre modu sunabilen Pixel 3 ailesi, bunu daha da geliştirmiş. Artık göz kapalı çıkma gibi durumları önleyebileceğiniz bir yazılıma sahip olan Pixel 3 serisi, ayrıca görüntü kalitesini kaybetmeden yakınlaştırma yapabileceğini iddia ediyor.

Google Pixel 3 tanıtıldı İşte tüm özellikleri ve fiyatı


Photobooth özelliği en iyi özçekimler için kullanılırken ayrıca gülen yüz veya göz kırpma gibi hareketlerle otomatik olarak çekim yapıyor. Super res zoom ise birden fazla çekim yaparak yazılım tabanlı en iyi yakınlaştırmayı sunuyor. Google Pixel 3 modeli Android 9 Pie ile piyasaya çıkacak ilk telefon olma özelliğine sahip.

Google Pixel 3 tanıtıldı İşte tüm özellikleri ve fiyatı


Google Pixel 3'ün fiyatı ise 799 dolar olarak belirlendi.

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