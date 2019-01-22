Google Pixel 3 fiyatlarında indirime gidiliyor
Henüz Türkiye'de satışı bulunmayan fakat dünya genelinde oldukça ilgi gören Google Pixel 3 serisinde indirime gidiliyor.
Google'ın Pixel 3 ve Pixel 3 XL telefonlarında 150 dolarlık indirime gidilecek. Daha önce Black Friday yani Efsane Cuma etkinliğinde Pixel 3 serisine özel 150 ila 200 dolarlık indirim yapılmıştı. Google bu indirimden faydalanamayanlar için tekrar fiyatlarında indirime gidecek.
64 GB depolama alanına sahip Pixel 3'ün fiyatı 649 dolar, Pixel 3 XL'ın fiyatı ise 749 dolardan başlıyor. 2021 yılına kadar tüm Android güncellemelerini alacak olan Pixel 3 serisinin ortaya çıkan sorunları ise tamamen çözüldü.
Google Pixel telefonların henüz Türkiye'de satışının bulunmadığını da belirtelim.
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