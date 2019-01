Google One kullanıma sunuldu! Fiyatlar ise...

Google Drive, yeni ismi Google One ile karşınızda... Google'a bağlı online depolama alanınız artık Google One adıyla hizmetinizde olacak. Kullanıcılar diledikleri gibi müzik, film, görüntü ne varsa yine eskiden olduğu gibi Google One üzerinden verilerini saklayabilecek.



Elbette Google One'ı kullanmanın her zaman olduğu gibi kullanıcılara yine bir bedeli olacak.



Google One'ın Türkiye kullanım fiyatları şu şekilde:



Google One hizmetinin 15 GB‘lık sürümü ücretsiz, 100 GB sürümü aylık 5,79 TL ve 200 GB’lık sürüm ise 11,59 TL fiyat etiketine sahip. 2 TB için 28,99 TL, 10 TB için 289,99 TL, 20 TB için 579,99 TL ve 30 TB için 869,99 TL ödemeniz gerekiyor.



Google One, henüz iOS cihazlara gelmedi ve Android platformlarda kullanılabiliyor. Ancak bu ay içinde Google One'ın iOS için de yayınlanması bekleniyor.