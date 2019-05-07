Google I/O başlıyor! İşte tanıtılacak sürpriz yenilikler
Google'ın her yıl düzenlediği geliştirici etkinliği Google i/o, 7-9 Mayıs tarihleri arasında Kaliforniya'da gerçekleştirilecek. Google'ın telefondan, işletim sistemine pek çok ürününü yenilemesi bekleniyor.
Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL, şirketin bu etkinlikte duyurması beklenen iki yeni telefonu olacak. Pixel 3 ve Pixel 4 telefonları arasında bir geçiş telefonu olması beklenen Pixel 3a, 5.6 inç'lik ekranla geliyor. Pixel 3a XL ise 6 inç'lik daha büyük bir ekrana sahip. 399 dolardan başlayan fiyatlarla satılması beklenen yeni telefonlar Android Q işletim sistemi kurulu olarak kullanıcılara sunulacak.
Android Q'dan söz açılmışken, Google'ın en yeni mobil işletim sisteminin son hali de bu etkinlikte karşımıza çıkacak. Android Q, telefonlara yüklenecek en yeni mobil işletim sistemi olma özelliği taşıyor. Mart ayında ilk resmi beta sürümü yayınlanan Android Q, kullanıcıların uzun zamandır beklediği 'gece modu'nu telefonlara getiriyor.
Ancak tek yenilik bu değil elbette. Android Q'da dahili ekran kaydı, daha iyi bildirim yönetimi ve uygulama izinlerinde daha detaylı ayar yapabilme yeteneklerini de göz ardı etmemek gerekiyor. Android Q'nun son halini ve bilmediğimiz diğer pek çok özelliğini yine bu etkinlikte ilk kez öğrenmiş olacağız.
Google'ın haftalar önce duyurduğu Google Stadia platformuyla ilgili yeni detaylar da Google i/o etkinliğinde gün yüzüne çıkacak. Tamamen internet üzerinden oyun oynanabilmesini sağlayan Google Stadia, herhangi bir konsol ya da sistem gereksinimi bulunmaksızın oyuncuları ekran başına kilitliyor. Oyun kurulumu ya da güncelleme gibi dertler barındırmayan yeni platformun oyun dünyasını değiştirmesi bekleniyor.
Android TV'de gelecek dönemde göreceğimiz bir dizi yeniliğin de paylaşılacağı etkinlikte Android Automotive, Chrome OS, Wear OS, yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve Chromecast servislerindeki son yenilikler de masaya yatırılacak.
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