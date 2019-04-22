Google Fotoğraflar uygulamasına 'katlanan' güncelleme geldi
Google Fotoğraflar uygulaması, aldığı yeni bir güncelleme ile birlikte son günlerin moda telefonları olan ekranı katlanabilen cihazlarla uyumlu hale geldi.
Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X ile birlikte ekranı katlanabilen telefonlar hayatımıza giriyor. Henüz yolun başında olan bu son teknolojiyi kullanan telefonlar, kullanıcı tarafında da ilgiyle karşılanırken, bu cihazlarla uyumlu uygulamaların sayısı da zaman içinde artacak. Bu anlamda Google Photos yani Google Fotoğraflar uygulaması da sürpriz bir güncelleme aldı. Uygulama, bu güncelleme ile birlikte ekranı katlanabilen cihazlarla artık tam uyumlu bir şekilde çalışabiliyor.
Güncelleme ile birlikte uygulamayı ikinci ekrana taşıyarak başka bir uygulamayla birlikte kullanabilmenize olanak tanıyan Ekran Sürekliliği ve daha pek çok kullanışlı özellik kullanıcılara sunulmuş durumda. Ancak Google Fotoğraflar uygulamasına gelen tek yenilik bu değil elbette.
Örneğin telefonunuzdaki fotoğraf ve videoların hangilerinin yedeklenmediğini artık anında görebileceksiniz ve hızlıca aksiyon alarak bu fotoğrafları yedekleme şansına sahip olacaksınız.
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