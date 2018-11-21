Google Fotoğraflar uygulaması için iOS güncellemesi yayında
Google Fotoğraflar uygulaması, portre özellikleriyle donatılmış güncellemesini iOS cihazlar için yayınladı.
Google Fotoğraflar uygulamasının yeni özelliği çektiğiniz portre resimlere derinlik ayarı yapıp, arka planı bulanıklaştırarak, odak noktasını daha net hale getirebiliyor. Yani fotoğraflarınıza Bokeh efekti verebiliyorsunuz.
Yeni güncelleme ile gelen Bokeh efektinde oldukça iyi sonuçlar alınabiliyor.
Güncellemeyle gelen bir diğer özellik ise Color Pop özelliği... Bu özellik, fotoğrafın yalnızca belli bir bölgesini renkli bırakıp geri kalanını siyah yapmanıza yarıyor. Örneğin bir portre fotoğrafında kendinizi seçip renkli bırakabilir ve arka planın siyah olmasını sağlayabilirsiniz.
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