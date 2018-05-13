Google Duplex nedir? Yapay zekanın geldiği son nokta...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
13.05.2018 - 10:35, Son Güncelleme:

Google Duplex nedir? Yapay zekanın geldiği son nokta...

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Google Duplex nedir? Yapay zekanın geldiği son nokta...

Google Duplex, şüphesiz Google'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği dev etkinliği googleio etkinliğinin en önemli yeniliklerinin başında geliyor. Yapay zekayla ilgili pek çok çalışma yürüten ve ciddi yatırımlar yapan Google'ın yapay zekanın geldiği son noktayı gösteren Google Duplex bakın hayatımızı nasıl değiştirecek?

Google Duplex yapay zekanın geldiği son nokta olarak da görülebilir. Zira her geçen gün gelişen ve yapabildikleriyle insanlığı şaşırtmaya devam eden yapay zekanın bir sonraki adımını kestirebilmek gerçekten güç. Son olarak Google'ın tanıttığı Google Duplex, sizin yerinize telefon aramaları yapabiliyor, ancak sadece numarayı çevirmekten bahsetmiyoruz, Duplex kendi sesi ve aklı ile gerçek insanlarla sohbet edebiliyor. Bu tip tanıtım ve gösterimlerin son derece temiz ve titiz şekilde gerçekleştirildiğini bilsek bile, Duplex'in mükemmele yakın insan taklidi performansı yine de kulağa etkileyici geliyor. 

Google’ın bağlı olduğu Alphabet şirketinin başkanlarından John Hennessy, Duplex’in çok önemli bir başarıya daha imza attığını belirtti. Hennessy’e göre Duplex, yaptığı randevu alma ve ayarlama gibi işler bakımından Turing Testi’ni geçmeyi başardı. Google Duplex, birçok kişiyi geleceğe dair umutlandırmış birçok kişiyi de korkutmuştu. Amazon’un Alexa’sıyla ve Apple’ın Siri’siyle kıyasıya bir rekabete girecek olan Google Duplex, sizin yerinize telefonla konuşuyor ve rezervasyon yapıyor. Uygulama tüm bunları bir robot olduğunu belli etmeyerek yapıyor, karşıdaki kişi konuştuğu kişinin robot olduğunu anlamıyor. Gerçekten korkutucu ancak bir o kadar geleceğe dair umutlandıran bir teknoloji.

Google Duplex, sizin yerinize bir yeri arayarak rezervasyon yaptırabiliyor veya doktordan randevu alabiliyor ve bunu gerçek bir insanla sesli görüşme yaparak hallediyor. Bunu öyle başarıyla gerçekleştiriyor ki kişi karşısındakinin insan olmadığını anlayamıyor bile! Elbette şu an daha işin başında olduğumuz muhakkak; ancak Google Duplex gerçekten de yeni dünyaya açılan bir kapı gibi görünüyor. Bakalım kapının içerisinde daha nelerle karşılaşacağız?

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