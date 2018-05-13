Google Duplex nedir? Yapay zekanın geldiği son nokta...
Google Duplex, şüphesiz Google'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği dev etkinliği googleio etkinliğinin en önemli yeniliklerinin başında geliyor. Yapay zekayla ilgili pek çok çalışma yürüten ve ciddi yatırımlar yapan Google'ın yapay zekanın geldiği son noktayı gösteren Google Duplex bakın hayatımızı nasıl değiştirecek?
Google Duplex yapay zekanın geldiği son nokta olarak da görülebilir. Zira her geçen gün gelişen ve yapabildikleriyle insanlığı şaşırtmaya devam eden yapay zekanın bir sonraki adımını kestirebilmek gerçekten güç. Son olarak Google'ın tanıttığı Google Duplex, sizin yerinize telefon aramaları yapabiliyor, ancak sadece numarayı çevirmekten bahsetmiyoruz, Duplex kendi sesi ve aklı ile gerçek insanlarla sohbet edebiliyor. Bu tip tanıtım ve gösterimlerin son derece temiz ve titiz şekilde gerçekleştirildiğini bilsek bile, Duplex'in mükemmele yakın insan taklidi performansı yine de kulağa etkileyici geliyor.
Google’ın bağlı olduğu Alphabet şirketinin başkanlarından John Hennessy, Duplex’in çok önemli bir başarıya daha imza attığını belirtti. Hennessy’e göre Duplex, yaptığı randevu alma ve ayarlama gibi işler bakımından Turing Testi’ni geçmeyi başardı. Google Duplex, birçok kişiyi geleceğe dair umutlandırmış birçok kişiyi de korkutmuştu. Amazon’un Alexa’sıyla ve Apple’ın Siri’siyle kıyasıya bir rekabete girecek olan Google Duplex, sizin yerinize telefonla konuşuyor ve rezervasyon yapıyor. Uygulama tüm bunları bir robot olduğunu belli etmeyerek yapıyor, karşıdaki kişi konuştuğu kişinin robot olduğunu anlamıyor. Gerçekten korkutucu ancak bir o kadar geleceğe dair umutlandıran bir teknoloji.
Google Duplex, sizin yerinize bir yeri arayarak rezervasyon yaptırabiliyor veya doktordan randevu alabiliyor ve bunu gerçek bir insanla sesli görüşme yaparak hallediyor. Bunu öyle başarıyla gerçekleştiriyor ki kişi karşısındakinin insan olmadığını anlayamıyor bile! Elbette şu an daha işin başında olduğumuz muhakkak; ancak Google Duplex gerçekten de yeni dünyaya açılan bir kapı gibi görünüyor. Bakalım kapının içerisinde daha nelerle karşılaşacağız?
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