Google, Chromecast platformu için güncelleme artık sunmayacak
Dünyanın önde gelen teknoloji markalarından Google, henüz 6 yaşında olan Chromecast platformuna olan desteği geri çekmeye karar verdi. Şirket, artık bu platform için güncelleme çıkarmayacak. Peki bu ne anlama geliyor?
Google'a yakın kaynaklardan biri olan 9toGoogle internet sitesinde yayınlanan habere göre Chromecast'in ilk sürümüne olan destek sona eriyor. İlk olarak 6 yıl önce ortaya çıkan Chromecast'in daha yeni olan 2. ve 3. nesil cihazlara göre daha eski bir tarayıcı yazılımı kullandığının fark edilmesi üzerine yayın, Google ile iletişime geçerek cihazın potansiyel olarak artık geride mi bırakıldığını sordu. Daha sonra da Google, yaptığı bir açıklama ile bu tahmini doğruladı.
Bu durum, sadece ilk olarak 2013 yılında kullanıma sunulan orijinal Chromecast için geçerli. Daha yuvarlak kasalara sahip olan daha yeni iki Chromecast ise güncelleme almaya devam edecek. Orijinal Chromecast'in artık altı yaşında olduğu ve donanımının sınırlarına ulaşmaya başladığı düşünülürse, Google'ın bu cihazı artık yeni güncellemeler ile daha da zorlamamasının mantıklı olduğu söylenebilir.
Chromecast, televizyonlara HDMI aracılığı ile bağlanan ve mobil cihazlarla birlikte PC üzerinden de kontrol edilebilen ürün televizyonunuzu uygun fiyata bir içerik merkezine dönüştürüyor. Bu cihazın en büyük avantajı ülkemizde de yakın zamanda hizmet vermeye başlayan Netflix gibi servisleri kullanabiliyor oluşumuz.
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