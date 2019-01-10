Google Asistan noktalama işaretlerini kendi ekleyecek
Dünya devi Google'ın bir süredir Türkçe olarak da hizmet veren sesli dijital asistanı Google Asistan'a yeni bir özellik daha geliyor. Şirketin planı ise Google Asistan'ın noktalama işaretlerini otomatik olarak kendi başına doldurması...
Google Asistan'a gelecek yeni bir özellik sayesinde kullanıcılar minik bir dertten kurtulacak. Uygulamaya dikte ettirilen mesajları analiz eden Google Asistan, gerekli noktalama işaretlerini de kendisi otomatik olarak dolduracak. Böylece kullanıcılar dilbilgisi sorunuyla karşılaşmayacak; virgül ve nokta gibi gerektiği yerde kullanılması hayli önemli noktalama işaretleriyle uğraşmak kullanıcılar için dert olmaktan çıkacak.
Bu özelliği kullanabilmek için kullanıcının iOS ve Android'de Google'ın bu servisini kullanıyor olması gerekiyor. Noktalama işaretlerinin otomatik yerleşme işleminin dayanağı da aslında yapay zeka teknolojisi. Yapay zekânın ve özdevinimli öğrenme teknolojisinin insanların mesajlaşma alışkanlıklarına nasıl uyum sağlayacağını görmek içinse biraz beklemek gerekiyor.
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