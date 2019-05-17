Girişimcilere destek olmak için kolları sıvadı
2019 yılında kurum içi girişim olarak faaliyetlerine başlayan Marjinal Garaj PR “Birlikte büyüyeceğiz” sloganıyla sektöre giriş yaptı. Startup odaklı 360 derece iletişim hizmeti sunan yeni platform, startup’ların ihtiyacına özel strateji ve hizmetler üretiyor.
25 yıllık geçmişiyle sektörün en itibarlı şirketlerinden olan Marjinal Porter Novelli’nin iştiraki olan Marjinal Garaj PR’ın Kurucu Ortaklarından Ayşe Ekin Gündüz şirketi kurma fikrinin oluşumunu şöyle anlatıyor: “Marjinal Porter Novelli’de çalışırken müşterimiz olan bir üniversitenin yollarında attık ilk adımı. Girişimcilik Merkezi’ne yönelik çalışmalarımız sırasında bugün küresel bazda milyarlarca dolarlık yatırım alan ve istihdama katkı anlamında büyük potansiyel barındıran girişimlerin yaşadığı sıkıntılara bire bir şahit olduk. Birçok fikrin daha fikir aşamasındayken hayata geçemeyip kaybolduğunu ya da hayata geçen fikirlerden ciddi bir bölümünün doğru kanallardan kendini aktaramadığı ve yatırım alamadığı için yok olduğunu gözlemledik. Bu noktada iyi bir fikrin ve uykusuz gecelerin gücüne olan inancımızla kolları sıvadık.”
Marjinal Garaj PR’ın Kurucu Ortaklarından Sibel Üstünışık ise çalışmalarını şöyle özetledi: “Sadece şirketlerin basın, sosyal medya veya diğer mecralarda yer alması değil, yatırımcılara yönelik tanıtımlarında da teknik destek ve danışmanlık hizmetleri de çalışmalarımızın bir parçası olacak.”
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