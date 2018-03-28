Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Getcontact kullanmak riskli mi? İşte 'telefona nasıl kaydedildim' uygulamasının detayları

    Getcontact kullanmak riskli mi? İşte 'telefona nasıl kaydedildim' uygulamasının detayları

    Hürriyet Haber
    28.03.2018 - 08:02 | Son Güncelleme:

    Siber güvenlik uzmanları kişilerin, diğer kişiler tarafından cep telefonlarına hangi isimlerle kayıt edildiğini gösteren uygulama GetContact ve benzerleriyle ilgili uyarıda bulundu. Rehberde nasıl kayıtlıyım merakı, son günlerde bir uygulamayı ön plana çıkardı. Beni nasıl kaydetmişler sorusuna cevap almak için telefonlarına uygulamayı yükleyen birçok birey, bilgi edinmek isterken, kendi bilgilerinin de habersizce paylaşılmasına olanak tanıdı. Nasıl kayıtlıyım, kim nasıl kaydetmiş derken uygulamayı yükleyen ve birçok kişiyle rehberindeki bilgileri paylaşan vatandaşlar, bu sistemden numarasını silerek çıkabilme şansına sahip. Getcontact telefonlar arasında hızla yayılıyor, 4 milyarın üzerinde telefon numarası sorgusunun yapıldığı uygulamada tuhaf isimlerle rehberde kaydedildiğini görenler Instagram ve Facebook'tan bu bilgileri paylaşıyor. Peki GetContact uygulamasının bilinmeyen detayları nelerdir?

    Getcontact son günlerde telefonlar arasında hızla yayılıyor ve kullanıcılar telefon rehberini paylaşarak kendi isminin arkadaşları tarafından nasıl rehberlerine yazıldığını öğrenmeye çalışıyor. Ancak Getcontact diğer yandan oldukça riskli bir uygulama. Rehberinizi kendi elinizde paylaştığınız bu uygulama başınıza iş açabilir.

    Getcontact, kullanıcıların telefon rehberini paylaşarak arkadaşlarının telefonlarında hangi isimde kaydedildiğini görebilmelerini sağlıyor. Fazlasıyla merak uyandırdığından kullanıcılar bu merakını gidermek adına telefon rehberini paylaşarak büyük bir risk alıyor.

    GETCONTACT NASIL KULLANILIR?

    Uygulamayı indirenler önce Search kısmına giriyor ardından kendi telefon numaralarını yazmaya başlıyor. İşte böyle. Ardından 'search' butonuna dokunuyorsunuz ve bekliyorsunuz.

    Arama sonuçları işte bu kısımda görünüyor. Girdiğimiz bu numara şu an için 21 farklı rehberde kayıtlı görünüyor (tabii uygulamayı indirenlerin rehberinden bahsediyoruz). Üzerine dokunun.

    İşte bu kadar. Artık sizin numaranızı kimler nasıl kaydetmiş görebilirsiniz. Bazı isimlere şaşırabilirsiniz; ancak sonuçlar gerçek. Peki sizi kimin bu şekilde kaydettiğini öğrenebilir misiniz? Hayır. Böyle bir yol yok. Ancak bu uygulamayı yükleyerek kullanıcılar hem kendisine hem de rehberinde bulunan tüm numaraları farkında olmadan tehlikeye atıyor! Neden mi?

    GETCONTACT İNDİRMEK RİSKLİ Mİ?

    GetContact, sizden izin alarak hem sizin hem de rehberinizdeki tüm numaraları sizden kopyalıyor. Zaten şu cümleyi okuduğunuzda bile rahatsız olduğunuza eminiz. Rehberde hangi isimlerde yer aldığınızı merak ediyorsunuz; ancak bu merak size pahalıya patlayabilir.

    GetContact, uygulamayı indiren kişilerin rehberindeki tüm numaraları ve isimlerini alarak kendi havuzuna aktarıyor. Ayrıca kullanıcının kendi numarası da sisteme otomatik olarak kopyalanıyor. Havuzda toplanan numaralar ve isimler, sorgulama yapan diğer kişilerle paylaşılıyor.

    Kullanıcıların sisteme verdikleri bilgilerin kimlerle paylaşıldığı ve ne şekilde kullanıldığının bilinmemesi ise tehlike arz ediyor.

    GETCONTACT NASIL SİLİNİR

    Ancak isterseniz telefon numaranızı bu uygulamadan silebilirsiniz; böylece uygulamadan telefon numaranız silinecek ve kimse numaranızı göremeyecek. Peki silme işlemi nasıl oluyor?

    Önce Settings yani Ayarlar'a girin ve About GetContact'a dokunun. Ardından Remove Account'u seçin.

    OK butonuna tıklayın. https://www.getcontact.com/en/unlist adresine girin ve numaranızı girip listeden telefon numaranızı son hamlede çıkarın.

    Hemen telefon numaranızın uygulamadan silindiğini düşünmeyin. 24 saat içinde bu işlem olacak ve numaranız artık uygulamada görünmeyecek. Ancak uygulamayı tekrar yüklediğinizde tekrar listeye girip sorgulama yapabiliyorsunuz.

     

    Etiketler: SeoHaber , NoMobil
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri