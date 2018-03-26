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    Haberler >Teknoloji>Getcontact: Telefon rehberi çılgınlığı tehlike saçıyor

    Getcontact: Telefon rehberi çılgınlığı tehlike saçıyor

    Getcontact telefonlar arasında hızla yayılıyor, 4 milyarın üzerinde telefon numarası sorgusunun yapıldığı uygulamada tuhaf isimlerle rehberde kaydedildiğini görenler Instagram ve Facebook'tan bu bilgileri paylaşıyor. Peki tehlikenin farkında mısınız?

    Hürriyet Haber
    26.03.2018 - 21:43 | Son Güncelleme:
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    Getcontact: Telefon rehberi çılgınlığı tehlike saçıyorNext

    Getcontact çılgınlığı son birkaç gündür Tüm Türkiye'yi esir almış durumda. Öyle ki herkes uygulamayı açıp kim hangi isimle kendisini kaydetmiş; öğrenmeye çalışıyor.

    Etiketler: getcontact nedir , getcontact rehber

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