Getcontact: Telefon rehberi çılgınlığı tehlike saçıyor
Getcontact telefonlar arasında hızla yayılıyor, 4 milyarın üzerinde telefon numarası sorgusunun yapıldığı uygulamada tuhaf isimlerle rehberde kaydedildiğini görenler Instagram ve Facebook'tan bu bilgileri paylaşıyor. Peki tehlikenin farkında mısınız?
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