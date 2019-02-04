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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
04.02.2019 - 07:11, Son Güncelleme:

Geliştirdikleri sistemle sürüşler daha güvenli olacak

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Geliştirdikleri sistemle sürüşler daha güvenli olacak

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü ile Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından geliştirilen, taşıt camlarında otomatik anti-buğu sistemine Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent verildi.

İSTE'den yapılan açıklamada, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Turan Arat, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kaan Baltacıoğlu ve Prof. Dr. Ertuğrul Baltacıoğlu tarafından geliştirilen, taşıt camlarındaki buğulanmayı otomatik olarak önleyen sistemin patentlendiği bildirildi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, üniversite olarak teknoloji konusunda ektikleri tohumların meyvelerini almaya başladıklarını kaydetti. 

Çok sevinçli olduklarını belirten Dereli, "Endüstri 4.0'ı destekleyen 'teknoversite' vizyonu ile beslenen İSTE'li akademisyenler tarafından sürücüsüz araçlarda kullanılmak üzere geliştirilen otomatik anti-buğu sisteminin patentlenmesi üniversitemiz adına gurur vericidir. Bu gururu bizlere yaşatan buluşçu öğretim üyelerimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı. 

Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda büyük bir farkındalık oluşturan Teknoloji Transfer Ofisi'ne teşekkür eden Dereli, "Otomotiv endüstrisinde sürücüsüz (otonom) araçların prototipleri yapıldı ve kullanılmaya başlandı. Otomatik anti-buğu sistemi de bu araçların konforunu artırıcı bir unsur olarak sektördeki yerini en kısa zamanda alacaktır. Bu buluşun, üniversitemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sistemi ticarileştirme çalışmaları sürüyor

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Turan Arat da özellikle yoğun yağışlı ve soğuk iklimde kullanılan araçlardaki buğu sorununa otomatik olarak etkin çözüm getiren bu sistemin ticarileştirme çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, bu aşamada konu hakkında ulusal ve uluslararası otomotiv firmaları ile görüşmelerin başladığını aktardı.

Sistemin oldukça faydalı olduğunu vurgulayan Arat, şunları kaydetti:

"Çalışmada farklı hava koşullarında araç içi camlarında oluşan ve sürücülerin korkulu rüyası haline gelen buğunun giderilmesinde kullanılacak olan kullanışlı bir sistem geliştirildi. Geliştirilen sistem iç ve dış sıcaklık, nem ve basınç ölçen araç içi ve araç dışı sensörler ile tasarlandı. Elektrik kontrol ünitesi ile çalışabilecek olan buğu çözücü mekanizmanın tasarımında, nanoteknolojinin sağladığı imkanlar kullanıldı. Nanoteknolojinin, araç camlarının üretimi esnasında polivinil butiral katmanı içerisinde kullanılması ile şeffaf yapılı ve uzun ömürlü rezistanslar hızlı ısı taşınımını artıracak. Araç içinde zeki iklimlendirme ile buğu çözme işleminin elle yapılmasının önüne geçecek olan bu sistem, sürücü ve yolcu konforunu artırmanın yanında, sürücüler için daha güvenli bir sürüş imkanı da sağlayacak." 

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