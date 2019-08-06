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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
06.08.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Gelecekte her bireyin ‘küp uydusu’ olacak

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Gelecekte her bireyin ‘küp uydusu’ olacak

Bilim insanları yakın gelecekte firmaların hatta bireylerin tıpkı drone’lar gibi kendilerine özel küp uydularının olabileceğini belirtiyorlar. Doç. Dr. Korhan Levent Ertürk, bu küp uydular ile anlık görevleri uzayda yaptırabilecek kabiliyete sahip olunabileceğini ifade ederek, "Türkiye bu yeteneği kazanırsa ve çok miktarda küp uyduyu uzaya gönderirse, ciddi anlamda uzaydaki çalışmalar alanında göstermiş olduğu performansı ile kendi geleneksel teknolojik gelişmelerini rahatlıkla kullanabilir” dedi.

Milli uzay sanayisinin geliştirilmesi kapsamında ASELSAN ile küp uyduların yönetim kitini (tepki tekeri) ekibiyle üreten Bilişim Sistemleri Mühendisliği Öğr. Üyesi Doç. Dr. Korhan Levent Ertürk, yakın gelecekte firmaların hatta bireylerin tıpkı drone’lar gibi kendilerine özel küp uydularının olabileceğini ifade etti.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte günümüzde her şeyin daha küçük boyutlarda yer aldığına dikkat çeken Atılım Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Öğr. Üyesi Doç. Dr. Korhan Levent Ertürk, yakın uzay için çok amaçlı büyük uyduların devletler için büyük yatırım gerektiren ve zaman alan sistemler olduğunu vurguladı. Günümüzde küp uyduların uluslararası arenada bir veya iki amaç için rahatlıkla kullanılabildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Ertürk, Türkiye için de son on yıldaki gelişmeler ile yüzde 100 yerli küp uyduyu üretmeye daha yakın olunduğunu ifade etti.

HIZLI VE DÜŞÜK MALİYETLİ

Küp uyduların günümüzde en çok istek yapılan bileşenlerden olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Ertürk, en küçüğü halen 10 santimetreden başlayan küp uydular hakkında bilgi verdi.

Ertürk, “Küp uydular şu anda yakın uzay dediğimiz bölgede görev alıyorlar. Bu da dünyanın çevresinde yaklaşık 2 bin kilometreye kadar yakın bir bölge. Küp uydular çok hızlı bir şekilde imal edilip, çok düşük maliyetle genellikle bir ya da iki görevle bu işi yapıyorlar. Belki de gelecekte her birimizin küp uydusu olacak. Bir telefonumuz olduğu gibi dünyanın belirli bölgelerine bunları gönderip, kendimizle ilgili bilgileri de toplayabileceğiz” dedi.

Farklı ülkelerin kendi milli unsurları ile maliyetlerinin değişiklik gösterdiğine vurgu yapan Doç. Dr.  Ertürk, “Ortalama 40 ila 50 bin dolar arasında bir maliyet oluyor. Bu büyük uyduların yapım masraflarını dikkate aldığımızda oldukça küçük bir rakamdır. Bu rakamlar daha da aşağıya inebilir. Küp uyduların fırlatma ile ilgili sıkıntıları oldukça az. Dolayısıyla çok küçük fırlatma maliyetleri ile de birden fazla çoklu küp uydu gönderilebiliyor” diye konuştu.

YAKIN UZAYDAN HIZLI BİLGİ AKIŞI SAĞLANIYOR

Mars’a giden uydularla beraber oradaki bilgilerin dünyaya aktarılması konusunda küp uyduların kullanılmasının da dünya gündeminde olduğunu belirten Ertürk, “Şu anda küp uydular bizim 2 bin kilometrelik alanımız içerisinde ciddi anlamda bilgiler getiriyor. Görüntüleme bilgisi, yeni sistemlerin denenme bilgisini alabiliyoruz. Bunu yaklaşık 3-4 yılda büyük uydularla yapmak maliyet açısından oldukça zorludur” ifadelerini kullandı.

YERLİ TEPKİ TEKERİ TÜRKİYE’DE BİR İLKİ OLUŞTURUYOR

2009 yılında ilk küp uydunun İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından atıldığına dikkat çeken Ertürk, bu sistem içerisinde yer alabilmek düşüncesiyle ASELSAN’ın da desteğiyle sürece dahil olduklarını dile getirdi.

Tepki tekerinin bir uydunun ana unsuru olduğunu vurgulayan Ertürk, “Yerli tepki tekeri yönetim kitini milli olarak ürettik. Türkiye’de bir ilki oluşturuyor. Tepki tekeri bir uydunun ana unsurlarından tanesi. Bugüne kadar bu tepki tekerleri ithal edilen bir üründü. Biz bunu kendi olanaklarımızla ve ASELSAN’ın desteğiyle Türkiye’de ilk kez milli ve yerli olarak üretmiş durumdayız” diye konuştu.

Ertürk, “Küçük uydular yapmak suretiyle; anlık görevleri uzayda yaptırabilecek kabiliyetiniz olabilmektedir. Türkiye bu yeteneği kazanırsa ve çok miktarda küp uyduyu uzaya gönderirse, ciddi anlamda uzaydaki çalışmalar alanında göstermiş olduğu performansı ile kendi geleneksel teknolojik gelişmelerini rahatlıkla kullanabilir” diyerek sözlerini tamamladı.

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