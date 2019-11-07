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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
07.11.2019 - 08:47, Son Güncelleme:

Geleceğin teknolojilerini keşfetmek için bilişim camiası bir araya geldi

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Geleceğin teknolojilerini keşfetmek için bilişim camiası bir araya geldi

Ericsson, Ericsson Araştırma Türkiye Laboratuvarı’nın açılışının birinci yılında sektör temsilcilerini bir araya getiren “Ericsson Araştırma Etkinliği”ni düzenlendi. Etkinliğe Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve İsveç Başkonsolosu Peter Ericson’un yanı sıra akademisyenler, operatörler, KOBİ’ler, kamu kurumları ve Ericsson Araştırma yöneticileri de katıldı. Etkinlik kapsamında önümüzdeki on yılı şekillendirecek bilişim teknolojileriyle ilgili en yeni araştırma konuları ve araştırma sonuçları da paylaşıldı. Etkinlikte ‘5G Evrimi ve Ötesi’, ‘Sıfır Dokunuş Otomasyon’, ‘Endüstriyel Nesnelerin İnterneti’ ve ‘Güvenlik ve Güvenilirlik’ konularını içeren çeşitli paralel teknoloji oturumları da yer aldı.

Ericsson'ın araştırma faaliyetleri kapsamındaki 11'inci ülke laboratuvarı olan ‘Ericsson Türkiye Araştırma Laboratuvarı’ 2018 yılında kapılarını açtı. Açılışından bir yıl sonra Türkiye Araştırma Etkinliği'ne ev sahipliği yapması, laboratuvarın bilimsel üretime, teknolojik bilgi birikimine yaptığı katkıların yanı sıra bilişim sektöründe araştırmaya teşvik etmesi bakımından da önem taşıyor.

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın konuyla ilgili olarak “Ericsson Araştırma Türkiye Laboratuvarı, teknolojik bilgi anlamında geleceğe katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ericsson olarak kurduğumuz bu Laboratuvarı Türkiye’mizin teknolojik yükselişine katkı sağlayacak en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriyoruz. Laboratuvar, yenilikçi çalışma konuları ile Türk araştırmacılara bilimsel makaleler ve patentler yayınlama fırsatı sunuyor; global ölçekteki araştırmalara ve standartlara ise doğrudan katkıda bulunuyor.Bu Laboratuvarın Türkiye'nin geleceğine, girişimci ruhuna ve büyük yeteneklerin ortaya çıkmasına öncülük edeceğine inanmaktayım.” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ise şunları söyledi: “Ülkemiz için son derece önemli olduğunu düşündüğüm Ericsson Araştırma Laboratuvarı’nın ilk yılında böyle bir etkinlikle sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum.82 milyon kişinin yaşadığı büyük bir ülkeyiz. Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda 10-15 yaş daha genç bir nüfusa sahibiz. Bunun Ar-Ge ve inovasyon alanında en önemli avantajlarımızdan biri olduğunu düşünüyoruz. Bugün burada olmamızı sağlayan, Ericsson'ın dünyada yürüttüğü ileri düzey araştırma çalışmalarından birini de Türkiye merkezli olarak yürütmesine vesile olan TÜBİTAK 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı bizim en çok önem verdiğimiz konulardan biri. Küresel düzeyde araştırmalarını Türkiye’de yapan firmalara yenilerini eklemeyi hedefliyoruz.”

VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttıVMworld 2019 Avrupa etkinliğinde VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi. Şirketin teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne destek oluyor. Bu kapsamda VMWare Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediceler, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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