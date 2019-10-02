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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
02.10.2019 - 07:25, Son Güncelleme:

Geleceğin siber güvenlik uzmanları yarışacak

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Geleceğin siber güvenlik uzmanları yarışacak

Kaspersky, siber güvenlik alanında kariyer yapmak isteyen genç yetenekleri, dünyanın dört bir yanından iddialı öğrencilerin katılacağı Secur'IT Cup 2019 yarışmasına çağırıyor.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Secur'IT Cup 2019'da, daha güvenli bir gelecek oluşturmaya yönelik taze siber güvenlik fikirleri boy gösterecek. Modern dünyadaki tüm gelişmeler teknoloji sayesinde gerçekleşiyor.

Eski ve oturmuş sektörler, yeni endüstrilerin hız kazanmasıyla değişmek durumunda kalıyor. Gelişmiş ve yenilikçi teknolojilere bağlı olmanın bir olumsuz yanı ise siber tehditlere maruz kalmak. Çözümler geliştikçe, yeni nesil siber güvenlik desteğine yönelik talep de o kadar artıyor.

Kaspersky, gençleri siber güvenlik sektörüne girmeleri için cesaretlendirecek eğitim girişimleri yürütüyor.

Secur’IT Cup’19 yarışması, meraklı gençlere geleceğin şu üç sektörü etkileyecek sorunları çözme fırsatı sunuyor, "Finans, silici/şifreleyici yazılımlar ve gizli madencilik gibi dolandırıcılık yöntemlerini tespit eden mekanizmalar geliştirerek finans sektöründeki kişi ve kurumların koruma altına alınması. 

Otomotiv, sürücülü ve sürücüsüz araçlar için kontrol alanı ağı saldırıları, GPS ve diğer hassas verilerin sızdırılması gibi durumları önleyerek akıllı araç kurucularının güvenliğinin artırılması. Makine öğrenimi, siber güvenlik teknolojilerini geliştirmek ve siber saldırıların verdiği zararı azaltmak amacıyla makine öğrenimi yönteminin kullanılacağı yeni yolların keşfedilmesi." 

Yarışmayla, mevcut siber güvenlik sorunlarını çözmeye ve en gelişmiş tehditlerle mücadeleye katkıda bulunacak projeleri olan öğrenciler ve genç araştırmacılara destek verilmesi hedefleniyor.

Geleceğin siber güvenlik uzmanları yarışacak

Projeler, yazılım veya donanım prototipi, kod parçası, araştırma tabanlı plan ve başla şekillerde iletilebiliyor.

"Dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek istiyoruz"  

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky, insanların teknoloji sayesinde platformları ve sınırları aşarak, daha önce görülmemiş şekilde birbirine bağlı yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu da herkese yeni fırsatlar sunuyor. Dijital bağlantılar rahatlık ve fırsatları beraberinde getiriyor. Bu teknolojiler modern işletmelerin, devlet kurumlarının ve endüstri sektörlerinin hayatta kalabilmesi için şart. Ancak bu da ciddi tehditlerle karşı karşıya kalmamıza neden oluyor. Yine de ben, mücadele ettiğimiz siber zorlukların üstesinden yeni teknolojilerle geleceğimize inanıyorum. Yetenekli gençleri yardıma çağırarak birlikte dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek istiyoruz." 

Secur'IT Cup'a katılan herkese bol şans dileyen Kaspersky, yarışmada harika yenilikçi fikirler görmeyi beklediğini kaydetti.

"Her sektör farklı bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyor"

Güvenli Akıllı Gözetim Sistemi adlı projesiyle geçen yıl yarışmayı kazanan veri bilimcisi Alice Gazizullina da,  yarışmanın siber güvenlik sektörüne adım atmak ve uzmanların yorumlarını hemen alabilmek için gerçek bir şans olduğunu bildirdi.

Gazizullina, katılımcıların cana yakın bir atmosferde becerilerini ve bilgilerini gösterebildiğine değinerek, "Siber güvenlik çok geniş bir alana yayılıyor. Her sektör farklı bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyor. Bu yarışma, farklı sektörlerin güvenliğini yakından incelemek ve gelecekte bu alanda çalışacak bir profesyonel olarak neler yapabildiğinizi anlamak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Yarışmanın tamamı, konsept fikir aşamasından son ürüne kadar, başlı başına bir yolculuk. Etkileyici bir sunum hazırlamak için düzenleyici komitenin yönlendirmeleri çok faydalı oluyor. Böylece konsept ekiplerinin ne üzerinde çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinebiliyorlar. Finaller bana tüm dünyadan farklı kariyerlere sahip insanlarla iletişime geçme olanağı da sundu." ifadelerini kullandı.

Yarışma ödülleri

Yarışma için kayıtlar 25 Ekim'de sona erecek. Katılımcıların kayıt için, bir proje veya araştırma teklifinin ayrıntılı tanımını ya da bir proje sunumu veya prototipi iletmesi gerekiyor. Uzman jüri, tüm projeleri değerlendirerek finale kalacakların listesini belirleyecek. Katılımcılar bireysel veya takım olarak kayıt olabiliyor. 

Tüm finalistler 4-5 Aralık'ta Lizbon'da düzenlenecek Kaspersky Academy İş Ortakları Zirvesi'ndeki finale davet edilecek. Kazananlar 10 bin dolarlık ödülün sahibi olacak.

İkinciler ise dünyanın en önde gelen BT güvenliği uzmanlarını bir araya getiren uluslararası Kaspersky Güvenlik Analistleri Zirvesi 2020’ye katılacak.Üçüncüler de kendi yaşadıkları bölgede düzenlenecek bir siber güvenlik konferansına katılmaları için sponsorluk alacak. 

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