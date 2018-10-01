Geleceğin bilim insanları STEM'lerde yetişiyor
Muş'ta açılan STEM ve Bilim Merkezinde öğrenciler, robotik kodlama, teknoloji ve tasarım konularında uygulamalı eğitim alıyor.
Matematik, fen, teknolojik tasarım, uzay yaşam odası, canlılar dünyası gibi bir çok sınıfın bulunduğu merkezde, öğrenciler atık malzemelerle bilimsel çalışma yapma, kendi robotlarını kodlayarak yeni şeyler öğrenme imkanı buluyor.
Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, yaptığı açıklamada, STEM'de öğrencilerin deneyerek, yaparak ve yaşayarak olayları görme şansına sahip olduklarını söyledi.
Öğrencilerin atık malzemelerle bilisel çalışmalar yapabildiklerini aktaran İlci, şöyle konuştu:
"Öğrencilerimiz 'bende yapabilirim, bende yaptım' demenin şansını elde ediyorlar. Özellikle burada çocuklarımızın bilimsel ve teknolojik gelişmelerini görme, inceleme ve uzay konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlama anlamında ciddi bir merkez oldu. Burada öğrencilerimiz kendi imkanları ve yetenekleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyor.
Bir pet şişeye tekerlek, motor takarak bir araç haline getirerek hayal güçlerinin ne kadar güçlü olduğunu gördük. Öğrencilerimizin kodlama ve yazılım noktasında eğitim almalarını sağlayıp temelden geleceğin mühendisleri, bilim insanı olarak yetişmelerini sağlayacağız." diye konuştu.
STEM Proje Koordinatörü Ömer Sukenarı ise öğrencilerin genelde atık malzemelerden kendi hayal güçlerindeki araç gereçleri tasarladıklarını belirtti.
40 dakika derste durmak istemeyen öğrencilerin merkezde saatlerce ara vermeden çalıştığını kaydeden Sukenarı, "Merkezimizde fen, uzay yaşam odası, canlılar dünyası gibi bir çok alanımız var, öğrenciler burada derslerini destekleyen çalışmalar yaparak okulda başarılarını arttırmaktadır. Burada çocukları tamamen bilimsel çalışmalara yönlendirme ve araştırma içerinde olmalarını sağlıyoruz." diye konuştu.
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