"Geleceğin bilim insanları bu atölyelerde yetişecek"
Edirne Valisi Ekrem Canalp, geleceğin bilim insanlarının Tasarım ve Beceri Atölyelerinde yetişeceğini belirtti.
Canalp, Vali Fahri Yücel İlkokulu'nda kurulan Fen, Teknoloji, Matematik, Mühendislik Atölyesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, yeni eğitim vizyonunun sadece sınavlardaki başarı üzerine kurulmadığını söyledi.
Çocukların görerek, bilerek ve tasarlayarak öğrenmesinin önemli olduğunu belirten Canalp, "Tasarım ve Beceri Atölyeleri'nde görerek, bilerek ve tasarlayarak öğrenen çocuklardan geleceğin iyi mühendisleri, geleceğin iyi bilim adamları, geleceğin iyi sanatçıları ve geleceğin iyi sporcuları çıkacaktır. Temel hedefimiz bu, bu hedef doğrultusunda da çalışacağız." diye konuştu.
Gençleri geleceğe en güçlü şekilde yetiştirmek için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Canalp, şunları kaydetti:
"Bilim, sanat, spor, kültür, yaşam odağında birleşen 10 farklı türde 148 atölye FAZ-2 kapsamında bu öğretim yılı içerisinde tamamlanacak ve öğrencilerimize hizmet vermeye başlayacaktır. Bunlar 33'ü Fen, Teknoloji, Matematik, Mühendislik Atölyesi, 31'i Yazılım ve Tasarım Atölyesi, 65'i Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi, 5'i Ahşap ve Metal Atölyesi, 4 Görsel Sanatlar Atölyesi, 5 Müzik Atölyesi, 3 Drama ve Eleştirel Düşünme Atölyesi ve 2 Salon Sporları Atölyesi olmak üzere ikinci fazın da tamamlanmasının ardında ilimizde toplam 155 Tasarım ve Beceri Atölyesi kurulmuş olacaktır. Geleceğin bilim insanları bu atölyelerde yetişecek."
"Yaz tatilimizi dolu dolu geçiriyoruz"
Vali Fahri Yücel İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Elçin Çınarkök de yaz tatilini atölyede değerlendirdiğini söyledi.
Gelecekte iç mimar olmak istediğini ifade eden Çınarkök, "Atölyede matematik çalışmaları ve geometrik şekillerle ev yapıyoruz. Atölye hem hayalini kurduğum mesleğe katkı sağlıyor hem de burada yaz tatilimizi dolu dolu geçiriyoruz." dedi.
Vali Fahri Yücel İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Duru Çentik, atölyede öğretmenleriyle yaptığı çalışmaların matematik ve mühendislik düşünceyi kazandırdığını dile getirdi.
Doktor olmak istediğini anlatan Çentik, "Hayalim için şimdiden çalışmaya başladım. Ben insanlara sağlığını kazandırmak istiyorum. Tasarım ve Beceri Atölyeleri'nin bize katkı sunacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.
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