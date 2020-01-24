Geleceğin eğitim teknolojileri Londra'da tanıtıldı

Dünyanın en büyük eğitim teknolojileri fuarı olan BETT 2020, 380'i aşkın konuşmacı ve binlerce katılımcıyla geçen yılları aratmadı. Londra'da Excel London binasında gerçekleştirilen etkinlikte pek çok çözüm tanıtıldı. İçlerinde en dikkat çeken teknoloji üreticilerinden biri ise Microsoft oldu. Yakından takip etme şansı bulduğumuz BETT 2020 etkinliği öncesinde Microsoft'un dirsek temasında olduğu ve çözümlerinin yoğun bir şekilde kullanıldığı UTC Reading'e uğrarken, öğrencilerin 3D yazıcıdan Holo Lens'e pek çok teknolojiye nasıl adapte olduğunu ve derslerinde etkin bir şekilde kullandığını yakından gördük.

MICROSOFT'UN '2030' RAPORUNDAN DİKKAT ÇEKEN NOKTALAR

Eğitimde, sadece öğrencilerin öğrenme sürecinin iyileştirilmesi veya son teknolojinin bu yönde kullanılması amaç değil. Microsoft, öğretmenleri de geleceğe hazırlamak ve bu yönde çözümlerini onlarla aktif bir şekilde paylaşmak istiyor. 2030 yılını hedef belirleyen şirket, öğretmen ve öğrencilerin eğitimde nelere ihtiyacı olacağını masaya yatırdı, kapsamlı bir araştırma yürüttü.

Şirket, son teknolojinin hem öğrenmeyi iyileştirmek; hem de öğrenci ve öğretmenlerin deneyimlerini zenginleştirmek açısından geleceğin sınıfında giderek daha hayati bir rol oynayacağını düşünüyor. Yapılan araştırmaya göre teknoloji, beraberinde bazı sorunları da yaratıyor. Gittikçe dijitalleşen ve kalem tutma ihtiyacı azalan öğrencilerin el yazısı kabiliyetinde önemli oranlarda gerileme meydana gelirken, öğrencilerin cihazlarla çok zaman geçirmesinin dikkatlerini dağıtabildiğine vurgu yapıldı.





Mark Sparvell



Microsoft'un Eğitim Pazarlama tarafından Mark Sparvell, cihazların gelen sayısız bildirimle birlikte öğrencilerin dikkatini dağıttığına dikkat çekerken, eğitimin önündeki engellerden de bahsetti. Sparvell, yaptıkları araştırma kapsamında eğitimde iyileşme sürecine girişin önündeki engellerden biri olarak ihtiyacı karşılamayan teknolojileri gösterdi. Dünyanın bazı bölgelerinde yeteri kadar bilgisayar veya teknolojik çözüm bulunmadığından, eğitim konusunda bu bölgeler ciddi sıkıntılar yaşıyor. Eğitimin sadece öğrencilerden ibaret olmadığına vurgu yapan Sparvell, öğretmenlerin gerektiği gibi iyi eğitim almama durumlarının da sıkıntı yarattığını söyledi.

Sparvell, genç öğretmenlerin çağa ayak uydurabilmeleri için formülün açık olduğunu söyledi ve ekledi: "Teknolojiyi daha çok kullanacaklar, sosyal ve duygusal öğrenime ağırlık verecekler, iklim değişikliği gibi global sorunlara kayıtsız kalmayacaklar, kendileri dışında bir dünya olduğunu hep bilecek ve farkındalıkları olacak'. Öğretmenlerin öğrencilerin gelişiminde çok büyük bir rolü olduğunu düşünen Sparvell, öğretmenlerin öğrenimini ve eğitimini son teknolojiyle harmanlayıp iyileştirilmesinin önemine dikkat çekti.

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İLE MICROSOFT'TAN EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ

Türkiye'den de bazı kurumlar fuara katılırken, dikkat çeken bir diğer nokta da Bahçeşehir Üniversitesi’nin (BAU) bilimsel altyapısıyla Bahçeşehir Koleji tarafından üretilen teknolojik ürünler oldu. İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen dünyanın en büyük eğitim teknolojileri fuarı BETT Show’da tanıtıldı.

Microsoft ile eğitimde yeni bir işbirliğine giden Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, konuyla ilgili Hürriyet'e şu açıklamalarda bulundu:

"Anaokulundan liseye 180 bin öğrencimiz var. Haliyle tabletin ve bilgisayarın zamanla hayatımıza girmesiyle birlikte Microsoft ile bilgisayar çözümleri konusunda birlikte hareket ediyoruz. Ancak son üç yıldır yeni bir atılım yaptık. Bilkent'te Teknopark'ta 45 kişilik bir Ar-Ge merkezi kurduk. Buradaki arkadaşlar komple işinde profesyonel yazılımcı. Yazılımcı derken şunu da söylemek isterim: Nasıl yazılım yapıyorlar? İstanbul, Ankara ve İzmir'deki kampüslerimizdeki öğretmenlerden içerikleri alıyorlar, sonra da online platforma, bu Ar-Ge merkezine yerleştiriyorlar. Bu sisteme şu ismi verdik: Yapay zeka temelli öğrenme platformu..."



Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Microsoft Global Eğitim Yöneticisi Antony Salcito



"Yani çocukların öğrenme kabiliyeti nasılsa ona göre öğretiyoruz" diyen Yücel, bu noktada Microsoft'un devreye girdiğini söyledi ve ekledi: "Normal işbirliğinin dışında Microsoft Cognitive Platform ile sesi yazıya, yazılı olan metinlerimizi de sesten videoya çevirme çalışmalarımız başladı. Microsoft, bize Ar-Ge departmanında altyapı desteği verecek."

Fuarda sergiledikleri bir diğer ürünün de “Metodbox” adlı yapay zeka temelli öğrenme platformu olduğunu belirten Yücel, platformun Bahçeşehir eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenleri katkısı ve Ankara Teknopark’ta 3 yıllık bir çalışma yürüten 40’a yakın yazılımcının imzasını taşıdığını kaydetti. Yücel, Metodbox platformunun da özellikle Türkiye gibi sınav yoğunluğu çok olan başta Güney Kore ve Japonya olmak üzere uzak doğu ülkelerinden rağbet gördüğünü anlattı.