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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
04.10.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

Geleceğe yön veren projeler sahne alıyor!

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Geleceğe yön veren projeler sahne alıyor!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve ODTÜ Teknokent tarafından düzenlenen "Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ) Demo Day", 6 Ekim'de yapılacak.

ODTÜ Teknokent'ten yapılan açıklamaya göre, üniversite ve ODTÜ Teknokent tarafından bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilecek Yeni Fikirler Yeni İşler Hızlandırma Programı kapsamında birçok eğitim ve mentorluk süreçlerinden geçen girişimciler, 6 Ekim'de yapılacak Demo Day'de sunumlarını yaparak, geleceğe yön verecek girişimlerini anlatacaklar.

"Yeni Fikirler Yeni İşler"e bu yıl 55 girişimci ekip kabul edildi ve program kapsamında girişimcilere bin saatin üzerinde eğitim ve mentorluk hizmeti verildi.

İş fikirlerinin uluslararasılaşma potansiyeline göre girişimci ekiplerin bazıları Growth Circuit ve UC Berkeley Innovation Acceleration Group iş birliğiyle gerçekleştirilen "bootcamp"lere katılma hakkı kazandı.

Ayrıca, 4 girişimci ekip süreç içinde ODTÜ Teknokent'in yatırım ve uluslararası hızlandırma şirketi Growth Circuit'tan yatırım alarak Draper University Hero Training programında yer alma şansı elde etti.

Geleceğe yön verecek girişimlerin konuşulacağı YFYİ Demo Day, 6 Ekim'de saat 09.30'da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Elginkan Vakfı, TEB, TÜPRAŞ, EPDK, Elder, Ankara Sanayi Odası, Savunma Sanayii Başkanlığı, OSTİM ve Koç Sistem'in destekleriyle gerçekleşecek Demo Day'de ODTÜ Teknokent hızlandırma programlarını başarıyla tamamlayan 22 girişimci ekip sunumlarını yapacak. Başarılı girişimciler, hem ODTÜ Teknokent hem de iş ortakları tarafından sağlanan çeşitli desteklere de erişme fırsatı yakalayacak. Oylum Talu'nun sunumuyla gerçekleşecek final törenine izleyiciler de katılabilecek.

Katılımcılar, YFYİ Demo Day'de YFYİ girişimcilerini tanımanın yanı sıra teknoloji tabanlı girişimcilikteki son gelişmelerden haberdar olacak ve ODTÜ Teknokent'in girişimcilik programlarıyla tanışabilecek.

Türkiye'nin önde gelen sanayicileri, yatırım ağları ve kamu kurumu temsilcilerinin de yer alacağı final töreninde katılımcılar ayrıca farklı paydaş kurum ve kuruluş temsilcilerine erişme imkanını da yakalayabilecek.

Etkinliğe katılarak, yenilikleri takip etmek isteyenler, "www.yfyi.com" adresinden kayıt yaptırabilecek.

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