Galaxy Watch Active 2 renk seçenekleri böyle olacak
Samsung'un Galaxy Note 10 serisi telefonlarıyla birlikte duyurmayı planladığı yeni nesil akıllı saati Galaxy Watch Active 2'nin hangi renkte kasalarda geleceği ortaya çıktı.
Samsung, yeni telefonlarıyla birlikte akıllı saatlerini de yeniliyor. Galaxy Watch Active 2 ismini taşıyan yeni akıllı saatini ilk kez dünyayla paylaşacak olan şirket, 7 Ağustos tarihini bekliyor. Diğer yandan duyurusu yapılmamasına karşın cihaza ait görüntüler internete sızmaya devam ediyor. Son olarak söz konusu akıllı saatin hangi renklerde geleceği, sızan görüntüler sayesinde netleşmiş oldu.
Siyah/gümüş, mavi/gri ve pembe/altın/bej olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak olan akıllı saate ilerleyen zamanda farklı alternatifler de eklenebilir. Saatin aynı zamanda Under Armour versiyonu da olacak. Ayrıca, daha renkli alternatifler de sonradan eklenecek.
Peki Galaxy Watch Active 2'nin bir önceki modele göre ne farkı olacak? Cihazın 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki farklı modeli bulunacak. Bu modeller sırasıyla 1.2 inç ve 1.4 inç büyüklüğünde ekrana ev sahipliği yaparken, her iki ekran 360×360 piksel çözünürlük sunacak. Her iki cihazın Super AMOLED ekranının Gorilla Glass DX + ile korunacağı belirtilirken, 40 mm’lik model 31 gram, 44 mm’lik model ise 36 gram ağırlığında olacak. Alüminyum veya paslanmaz çelik kasanın MIL-STD 810G dayanıklılık standartlarını karşılayacağı belirtiliyor.
Exynos 9110 işlemciden güç alması beklenen saat, 4 GB dahili hafızaya sahip olacak. 768 MB RAM kullanması beklenen ve aynı zamanda LTE ağ bağlantı standardını da destekleyen Galaxy Watch Active 2, Bluetooth 5.0 teknolojisini de arkasına almış durumda.
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