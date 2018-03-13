Galaxy S9'u paramparça ettiler! İçinden bakın ne çıktı?

Artık gerçek olan Galaxy S9'un çarklarının nasıl işlediğine bakma zamanı geldi. Samsung'un yeni amiral gemisi, kavisli bir tasarıma sahip ve yeni kameralar, gündüz müthiş bir performans gösterse de, düşük aydınlatılan sahnelerde rakiplerinin biraz gerisinde kalabiliyor. Peki telefonun içerisinde neler var?

iFixit'in Galaxy S9 Plus üzerinde gerçekleştirdiği detaylı sökme işlemleri, yeni telefonun içindekileri görmemizi sağladı. Buna göre Galaxy S9'un bir telefonda ilk olan çift diyaframlı lensi, sadece iki diyafram kanatçığı kullanıyor (standart kamera lenslerinde bunlardan en az beş tane var) ve bu şekilde kendisini düşük ışık için otomatik olarak ayarlıyor.







Galaxy S9 ve S9 Plus'ın üç boyutlu yüz ifadeleri ve yeni kilit açma işlevleri, iPhone X'teki yeni işlevlere benzese de biraz geride kalıyor. Bunun nedeni, muhtemelen Galaxy S9'un biyometrik donanımı. iFixit, ön kamera, iris tarayıcısı, IR yayıcı ve yakınlık sensörünün geçen seneki Galaxy S8'dekiyle "neredeyse tam olarak aynı" olduğunu söylüyor.

Galaxy S9 Plus pil ömrü konusunda iyi ancak bu alanda büyük bir geliştirme olmadığını biliyoruz. iFixit'e göre Galaxy S9 Plus'ta 3,85V 3.500mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. Bu özellikler, geçen seneki S8 Plus'takiyle aynı Galaxy S9'un pilini değiştirmek teknik olarak mümkün olsa da, bu çok kolay bir iş değil.



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