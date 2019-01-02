Galaxy S9'a Android Pie güncellemesini kuranlar yandı
Samsung'un geçtiğimiz günlerde Galaxy S9 telefonları için yayınlamaya başladığı Android Pie güncellemesi kullanıcılar için tam bir kabusa dönüştü. Güncellemenin kurulmasıyla birlikte Galaxy S9'larda pil seviyesinin aniden düşmesi ve cihazın kapanması kullanıcıları çıldırttı.
Samsung'un amiral telefonlarından Galaxy S9 için gelen Android Pie güncellemesi bir dizi sorunu da beraberinde getirdi. Güncellemeyi büyük bir heyecanla telefonlarına yükleyenlerin azımsanmayacak bir kısmı batarya problemiyle karşı karşıya kaldı. Problem yaşayan kullanıcılardan biri kısa mesaj gönderirken pil seviyesinin saniyeler içindeyüzde 10'dan yüzde 4'e düştüğünü belirtti.
Pil ömrüyle ilgili gelen şikayetler üzerine harekete geçen Samsung, bu ay içerisinde yayınlanacak yeni bir güncelleme ile birlikte bu sorunu ortadan kaldırmayı planlıyor.
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