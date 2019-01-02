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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
02.01.2019 - 08:54, Son Güncelleme:

Galaxy S9'a Android Pie güncellemesini kuranlar yandı

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Galaxy S9'a Android Pie güncellemesini kuranlar yandı

Samsung'un geçtiğimiz günlerde Galaxy S9 telefonları için yayınlamaya başladığı Android Pie güncellemesi kullanıcılar için tam bir kabusa dönüştü. Güncellemenin kurulmasıyla birlikte Galaxy S9'larda pil seviyesinin aniden düşmesi ve cihazın kapanması kullanıcıları çıldırttı.

Samsung'un amiral telefonlarından Galaxy S9 için gelen Android Pie güncellemesi bir dizi sorunu da beraberinde getirdi. Güncellemeyi büyük bir heyecanla telefonlarına yükleyenlerin azımsanmayacak bir kısmı batarya problemiyle karşı karşıya kaldı. Problem yaşayan kullanıcılardan biri kısa mesaj gönderirken pil seviyesinin saniyeler içindeyüzde 10'dan yüzde 4'e düştüğünü belirtti. 

Pil ömrüyle ilgili gelen şikayetler üzerine harekete geçen Samsung, bu ay içerisinde yayınlanacak yeni bir güncelleme ile birlikte bu sorunu ortadan kaldırmayı planlıyor. 


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