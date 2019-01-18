Galaxy S10 Plus, Samsung mühendisinin elinde görüntülendi
Samsung'un önümüzdeki haftalarda duyurusunu yapacağı yeni telefonlarından geniş ekranlı Galaxy S10 Plus, bir Samsung mühendisinin elinde görüntülendi.
Samsung, 20 Şubat tarihinde Unpacked etkinliği kapsamında San Francisco'da yeni telefonlarının duyurusunu yapacak. Galaxy S10 Plus, tanıtılacak telefonların en büyük ekrana sahip olan modeli olarak öne çıkıyor. İnternete sızan bir görüntüde ise ilk kez bu telefonu görüyoruz.
Bir Samsung mühendisin taşıt içinde elinde kurcalarken görülen Galaxy S10 Plus'ın ön yüzündeki çerçevenin olabildiğince ince bir tasarıma sahip olduğu dikkat çekiyor. Ön yüzde bulunan kamera dışında olabildiğince geniş bir ekran sunan cihaz üç farklı modelde kullanıcılarla buluşacak. Bütçe dostu olan model ise Galaxy S10 Lite olacak.
Samsung merakla beklenen Galaxy S10 serisini 20 Şubat tarihinde düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde lanse edecek. Güney Koreli şirketin aynı etkinlikte daha önce prototipini sergilediği katlanabilir telefonunu da tanıtması bekleniyor.
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