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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
08.05.2018 - 14:06, Son Güncelleme:

Galaxy S10 ne zaman satışa çıkıyor? İşte o tarih

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Galaxy S10 ne zaman satışa çıkıyor? İşte o tarih

İddiaya göre Samsung Galaxy S10, çıkış tarihi ile kendisini bekleyenleri hem sevindirecek, hem de şaşırtacak.

Yeni bir raporun iddiasına göre Samsung Galaxy S10, Ocak 2019'da piyasaya sürülecek. Şirketlerin telefon serilerine ait yayın aylarını geriye çekmesi çok sıra dışı bir değişiklik değil. Galaxy S9, bir yıl önce çıkan Galaxy S8'den bir ay erken piyasaya sürülmüştü.

Güney Koreli haber sitesi The Bell'in raporuna göre Samsung, parça tedarikçilerinden Galaxy S10 için sevkiyata başlamalarını istedi. Site ayrıca telefonun önümüzdeki yıl piyasaya sürüleceğini, büyük ihtimalle Mobile World Congress 2019'da büyük bir açılış olacağını iddia ediyor.

Galaxy S9 da MWC 2018'in arifesinde piyasaya sürülmüştü, ayrıca S serisinin onuncu yıl dönümünü kutlamak için Ocak ayı seçilmiş olabilir. Ayrıca tahminlere göre Samsung diğer telefonlarının gölgede kalmaması için S10'un çıkış tarihini bir ay açmayı planlıyor olabilir. Yani Ocak 8-11 tarihleri arasında Las Vegas'ta gerçekleşecek olan Consumer Electronics Show 2019 da Samsung'un yeni amiral gemisine ev sahipliği yapabilir.

Samsung CES'i genellikle kullanıcı elektronik eşyalarını tanıtmak için kullanıyor telefonlarını burada duyurmaktan kaçınıyor. Ayrıca iki büyük telefonun çıkış tarihlerini bir ay ayırmak kulağa mantıklı gelse de, emin olmadan önce resmi bir açıklama gerçekleşene kadar beklemekte fayda var.

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