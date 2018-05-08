Galaxy S10 ne zaman satışa çıkıyor? İşte o tarih
İddiaya göre Samsung Galaxy S10, çıkış tarihi ile kendisini bekleyenleri hem sevindirecek, hem de şaşırtacak.
Yeni bir raporun iddiasına göre Samsung Galaxy S10, Ocak 2019'da piyasaya sürülecek. Şirketlerin telefon serilerine ait yayın aylarını geriye çekmesi çok sıra dışı bir değişiklik değil. Galaxy S9, bir yıl önce çıkan Galaxy S8'den bir ay erken piyasaya sürülmüştü.
Güney Koreli haber sitesi The Bell'in raporuna göre Samsung, parça tedarikçilerinden Galaxy S10 için sevkiyata başlamalarını istedi. Site ayrıca telefonun önümüzdeki yıl piyasaya sürüleceğini, büyük ihtimalle Mobile World Congress 2019'da büyük bir açılış olacağını iddia ediyor.
Galaxy S9 da MWC 2018'in arifesinde piyasaya sürülmüştü, ayrıca S serisinin onuncu yıl dönümünü kutlamak için Ocak ayı seçilmiş olabilir. Ayrıca tahminlere göre Samsung diğer telefonlarının gölgede kalmaması için S10'un çıkış tarihini bir ay açmayı planlıyor olabilir. Yani Ocak 8-11 tarihleri arasında Las Vegas'ta gerçekleşecek olan Consumer Electronics Show 2019 da Samsung'un yeni amiral gemisine ev sahipliği yapabilir.
Samsung CES'i genellikle kullanıcı elektronik eşyalarını tanıtmak için kullanıyor telefonlarını burada duyurmaktan kaçınıyor. Ayrıca iki büyük telefonun çıkış tarihlerini bir ay ayırmak kulağa mantıklı gelse de, emin olmadan önce resmi bir açıklama gerçekleşene kadar beklemekte fayda var.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: SAMSUNG'UN CESUR TASARIMLI TELEFONLARI
Yorumları Göster
Yorumları Gizle