Galaxy Note 9'un kamerası nasıl olacak?
Galaxy Note 9'un arka kameraları yatay mı, dikey mi sıralanacak? İşte ilginç ipuçları...
Samsung Galaxy Note 9'un daha büyük bir pille geleceği, telefon hakkındaki ilginç iddialardan bir tanesi. Galaxy Note 9'un 3.850mAh - 4.000mAh arasında bir pil kapasitesine sahip olacağı söyleniyor. Firmanın kameraları Galaxy S9'da olduğu gibi dikey sırada sunmamasının pille ilgili olduğu düşünülüyor. Yani Note 8, yine yatay sıralanmış kameralarla gelebilir.
Yukarıdaki çizim, dikey sıralanmış kameraların pil boyutunu nasıl etkilediğini gösteriyor. Bu yüzden pil kapasitesi artırılmasa bile kameraların dikey şekilde dizilmesi, soruna yol açabilir. Note 9'un pilinin büyüyeceği iddialarının doğru olmadığını söyleyenler de var.
Yukarıdaki çizimin sahibi Ice Universe, Note 9'a ait olduğu sanılan bir koruyucu kılıfın da görüntüsünü paylaştı. Samsung'un cihazlarıyla birlikte sunduğu plastik kılıflara benzeyen bu kılıf eğer gerçekten Note 9'a ait ise, arka kamera tasarımında bir değişiklik olmayacak demektir.
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