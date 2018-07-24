Galaxy Note 9 satışa çıkmadan güncellemesi geldi!
Samsung Galaxy Note 9 henüz tanıtılmadı ama şimdiden, yazılım güncellemesi geldi bile!
Galaxy Note 9 artık bir sır olmaktan çıktı, sızan fotoğraflar sayesinde Samsung'un yeni amiral gemisini görme fırsatımız da oldu. İlk sızıntı çatlak camlı bir Note 9'u gösteriyordu, ardından aynı telefonun daha yakından bir fotoğrafı paylaşıldı. Sızan ikinci fotoğrafta sadece Note 9'u ve çatlak ekranını değil, yeni bir güvenlik yamasının indirilmekte olduğunu görüyoruz.
Dj Koh, Note 9 ile birlikte görüntülendiğinde hiç de mutlu görünmüyordu, bu yüzden tahminler CEO'nun Note 9 ile ilgili bir problem bulmuş olabileceğine işaret ediyor. Bu ilginç bir tahmin, ancak bir telefonun piyasaya sürülmeden önce yazılım güncellemeleri alması hiç de sıradışı bir durum değil. Özellikle de Samsung'un kendi çalışanları ve perakende test cihazlarının 3GB boyutuna kadar ulaşabilen bütün firmware'leri indirmesi gerekmesi hiç de hoşnut olmazdı.
İşin ilginç kısmı görünüşe bakılırsa Samsung'un Ağustos ayı için planlanmış bir güvenlik yaması zaten var. Google gerçekten OEM'lere güvenlik yamalarını önden gönderiyor mu? Eğer bu doğruysa, güvenlik yamalarının pek bir anlamı kalmayacaktır, sonuçta bu yamaların içinde, bir önceki ay keşfedilmiş açıkların yamaları bulunuyor. Diğer taraftan, hiçbir hacker, henüz piyasaya sürülmemiş bir telefonun açıklarını bulmaya çalışmayacaktır. Yani Samsung sadece önden güvenlik önlemleri alıyor olabilir.
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