Galaxy Note 9 satışa çıkmadan güncellemesi geldi!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
24.07.2018 - 10:36, Son Güncelleme:

Galaxy Note 9 satışa çıkmadan güncellemesi geldi!

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Galaxy Note 9 satışa çıkmadan güncellemesi geldi!

Samsung Galaxy Note 9 henüz tanıtılmadı ama şimdiden, yazılım güncellemesi geldi bile!

Galaxy Note 9 artık bir sır olmaktan çıktı, sızan fotoğraflar sayesinde Samsung'un yeni amiral gemisini görme fırsatımız da oldu. İlk sızıntı çatlak camlı bir Note 9'u gösteriyordu, ardından aynı telefonun daha yakından bir fotoğrafı paylaşıldı. Sızan ikinci fotoğrafta sadece Note 9'u ve çatlak ekranını değil, yeni bir güvenlik yamasının indirilmekte olduğunu görüyoruz.

Dj Koh, Note 9 ile birlikte görüntülendiğinde hiç de mutlu görünmüyordu, bu yüzden tahminler CEO'nun Note 9 ile ilgili bir problem bulmuş olabileceğine işaret ediyor. Bu ilginç bir tahmin, ancak bir telefonun piyasaya sürülmeden önce yazılım güncellemeleri alması hiç de sıradışı bir durum değil. Özellikle de Samsung'un kendi çalışanları ve perakende test cihazlarının 3GB boyutuna kadar ulaşabilen bütün firmware'leri indirmesi gerekmesi hiç de hoşnut olmazdı.

İşin ilginç kısmı görünüşe bakılırsa Samsung'un Ağustos ayı için planlanmış bir güvenlik yaması zaten var. Google gerçekten OEM'lere güvenlik yamalarını önden gönderiyor mu? Eğer bu doğruysa, güvenlik yamalarının pek bir anlamı kalmayacaktır, sonuçta bu yamaların içinde, bir önceki ay keşfedilmiş açıkların yamaları bulunuyor. Diğer taraftan, hiçbir hacker, henüz piyasaya sürülmemiş bir telefonun açıklarını bulmaya çalışmayacaktır. Yani Samsung sadece önden güvenlik önlemleri alıyor olabilir.

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