Galaxy Note 9 beklenenden erken geliyor!

Gelen sızıntılar üzerine Galaxy Note 9, ekranda parmak izi okuyucu ile gelecek. Hatta cihaz beklenenden daha erken tanıtılacak. Gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy Note 9 modeli için firmware geliştirmeye çoktan başlamış. Bu da cihazın işlemcisinin ve temel donanımlarının hazırlandığı gösteriyor.

Çünkü bir cihazda firmware üzerine çalışmalara başlamadan önce işlemcinin ve temel donanımların hazır olması gerekiyor. İşlemci noktasında işlerin erken halledildiği Galaxy Note 9'un, Haziran-Temmuz aylarında piyasada olması bekleniyor. Zira, Galaxy Note 8, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında tanıtılmıştı. Ayrıca, Galaxy Note 9 ile alakalı iki adet sürüm numarası da bulunuyor: N960FXXE0ARB7 ve N960FXXU0ARC5. Bunlardan birisi Qualcomm Snapdragon 800 işlemcinin izlerini taşıyorken, diğeri ise Samsung'un kendi işlemcisi Exynos'u gösteriyor. Anlaşılan şirket, Galaxy Note 9 modelini de, ABD'de Snapdragon işlemciyle, Avrupa'da ise Exynos işlemciyle sunacak.