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    Galaxy Note 8'lere nihayet Android Oreo güncellemesi geldi!

    Hürriyet Haber
    24.03.2018 - 01:09 | Son Güncelleme:

    Galaxy S9 ve Galaxxy S9 Pus modelini Android 8.0 Oreo ile sunan Samsung, Galaxy Note 8 için de Android 8.0 Oreo güncellemesini yayınladı.

    Kullanıcılar, Galaxy Note 8'e Android 8.0 Oreo'nun gelmesi için 30 Mart'ı bekliyordu. Zira, Samsung Türkiye, geçtiğimiz günlerde Android 8.0 Oreo takvimini yayınlamış ve kullanıcılara, hangi telefona güncellemenin ne zaman geleceğini anlatmıştı. Yayınlanan takvime göre Galaxy Note 8, 30 Mart'ta güncelleme alacaktı. Bu olay, kullanıcılara sürpriz oldu. 

    Galaxy Note 8 kullanıcılarına sunulan ve Mart ayı güvenlik yamalarını da içeren güncellemeyle birlikte, "Ayarlar" bölümünde değişikliğe gidilmiş. Diğer yayınlanan bir özellik ise bir pencerede çalışırken, diğer bir pencerede de video izleme olanağı sağlayan Picture-in-Picture oldu. Ayrıca, cihazda yer alan bir uygulamaya basılı tutulduğunda da hızlı erişim çubuğu açılıyor. Edge ekranı, kilit ekranı ve Always on Display becerilerinin daha iyi bir hale büründüğü Galaxy Note 8 için Android 8.0 Oreo, 1471,21 MB boyutunda. 

     

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