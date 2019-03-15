Galaxy Note 8 için Android Pie güncellemesi Türkiye'ye geldi!
Türkiye'de Samsung Galaxy Note 8'i kullananların uzun süredir beklediği Android Pie güncellemesi nihayet yayınlandı. Samsung'un takvimine göre 22 Mart tarihinde dağıtımına başlanması beklenen güncellemenin bir hafta öncesinden kullanıma sunulması ise kullanıcılar için sürpriz oldu. Peki Android Pie güncellemesi alan Galaxy Note 8'lerde ne gibi yenilikler göreceğiz?
Guncelmiyiz.com üzerinden Samsung telefonların güncelleme takvimini paylaşan Güney Kore merkezli şirket, bir sürpriz yaparak vaktinden önce Galaxy Note 8'ler için Android 9 Pie güncellemesini Türkiye'deki kullanıcılarına sundu. Güncellemeyi telefonunuzda henüz göremiyorsanız Sammobile'da bulunan Türkiye ROM dosyasını indirdikten sonra ODIN üzerinden kurulum yapabilmeniz de mümkün.
Galaxy Note 9'a gelen Android Pie güncellemesi ile birlikte cihazın çok daha uzun bir batarya ömrüne sahip olacağını söyleyebiliriz. Diğer yandan Galaxy S10 ve Galaxy S9'da olduğu gibi en yeni Samsung telefon modellerinin yeni ara yüzü de yine bu sürüm sayesinde Galaxy Note 8'lere taşınmış oldu. 1860 MB'lık bir kurulum dosyasını indirdikten sonra 5-10 dakika içerisinde yükleme işlemi tamamlanıyor.
Aynı zamanda 1 Mart Android güvenlik güncellemesini de içeren yeni güncelleme paketi, telefonların daha hızlı ve stabil çalışmasına da olanak verecek.
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