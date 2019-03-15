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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
15.03.2019 - 08:12, Son Güncelleme:

Galaxy Note 8 için Android Pie güncellemesi Türkiye'ye geldi!

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Galaxy Note 8 için Android Pie güncellemesi Türkiye'ye geldi!

Türkiye'de Samsung Galaxy Note 8'i kullananların uzun süredir beklediği Android Pie güncellemesi nihayet yayınlandı. Samsung'un takvimine göre 22 Mart tarihinde dağıtımına başlanması beklenen güncellemenin bir hafta öncesinden kullanıma sunulması ise kullanıcılar için sürpriz oldu. Peki Android Pie güncellemesi alan Galaxy Note 8'lerde ne gibi yenilikler göreceğiz?

Guncelmiyiz.com üzerinden Samsung telefonların güncelleme takvimini paylaşan Güney Kore merkezli şirket, bir sürpriz yaparak vaktinden önce Galaxy Note 8'ler için Android 9 Pie güncellemesini Türkiye'deki kullanıcılarına sundu. Güncellemeyi telefonunuzda henüz göremiyorsanız Sammobile'da bulunan Türkiye ROM dosyasını indirdikten sonra ODIN üzerinden kurulum yapabilmeniz de mümkün.

Galaxy Note 9'a gelen Android Pie güncellemesi ile birlikte cihazın çok daha uzun bir batarya ömrüne sahip olacağını söyleyebiliriz. Diğer yandan Galaxy S10 ve Galaxy S9'da olduğu gibi en yeni Samsung telefon modellerinin yeni ara yüzü de yine bu sürüm sayesinde Galaxy Note 8'lere taşınmış oldu. 1860 MB'lık bir kurulum dosyasını indirdikten sonra 5-10 dakika içerisinde yükleme işlemi tamamlanıyor.

Aynı zamanda 1 Mart Android güvenlik güncellemesini de içeren yeni güncelleme paketi, telefonların daha hızlı ve stabil çalışmasına da olanak verecek. 

Samsung Galaxy S10 5G: Maalesef Türkiye'ye gelmeyecek!Samsung'un duyurduğu yeni telefonlarından Galaxy S10 5G, şirketin en iyi telefonlarından biri olacak ve adından da anlaşılacağı üzere 5G teknolojisini destekleyecek. İnceledik... Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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