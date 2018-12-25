Galaxy Note 10'un en dikkat çeken özelliği ekranı!
Samsung'un gelecek yıla damga vurması beklenen telefonu Galaxy Note 10'un teknik özellikleri yavaş yavaş internete sızıyor. Ancak cihazın en dikkat çeken özelliğinin ekranı olacağı düşünülüyor.
Samsung, kolları sıvadı. Yeni amiral telefonu Galaxy Note 10 için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Cihazın muhtemel özellikleri internete her gün adım adım sızarken, Galaxy Note 10'un ekranının üzerinde önemle durulması gerekiyor. 6.7 inç'lik bir ekrana sahip olması beklenen cihaz 4K çözünürlüğü kullanıcılarına sunacak. Bu büyüklükte bir ekranla birlikte 4K çözünürlüğünü sunan Galaxy Note 10'un iddialı geldiği söylenebilir.
Galaxy Note 10'u 6.4 inç'lik Galaxy Note 9 ve 6.5 inç'lik iPhone XS Max ile karşılaştırdığımızda biraz daha büyük bir ekranla geleceğini belirtebiliriz.
Raporlardan da görebileceğiniz üzere Samsung, Galaxy S10 ile beraber ekran boyutunu büyütecek. Bu büyüme Galay Note 10 ekran boyutu yansıyacak. Kısacası, Note 10′un 6.7 inçlik devasa bir ekran ile geliyor olması bizleri pek şaşırtmadı.
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