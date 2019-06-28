Galaxy Note 10 resmen geliyor! İşte aksesuar listesi
Samsung'un merakla beklenen yeni akıllı telefonu Galaxy Note 10'la ilgili her gün yeni bir bilgi internete sızıyor. Son olarak cihaza ait aksesuar listesi de ortaya çıktı.
Samsung'a yakın kaynaklardan biri olan Mobile Fun'a göre Note serisi bu kez ilginç yeni aksesuarlarla gelmeyecek. Firmanın bu seneki Galaxy Note'ta başarısını kanıtladığı LED Cover, LED View Cover, Clear View Cover, Leather Cover, Protective Standing Cover ve Silicone Cover aksesuarlarını aynı şekilde sunmayı sürdüreceği anlaşılıyor. Aksesuarların siyah, beyaz, gümüş, pembe, kırmızı, mavi, camel ve gri renkleriyle geleceği görünüyor. Kılıfların fiyatları 24,99 sterlin ile 59,99 sterlin arasında değişiyor.
GALAXY NOTE 10 HANGİ ÖZELLİKLERLE GELECEK?
Galaxy Note 10'un arka yüzünde dikey arka kamera ve delikli bir ekran bulunacak. Ön kameraya geldiğimizde ise bu kamera ekrandaki deliğin içerisine gömülü olacak. Ancak bu tasarımsal değişikliğin nasıl göründüğünü henüz bilmiyoruz.
Diğer yandan tek bir model Galaxy Note 10 da satışa sunulmayacak. İki farklı boyutta piyasaya süreceği belirtiliyor. Bunlardan biri normal phablet, yani telefon/tablet karışımı bir cihaz, diğeri ise daha küçük bir varyant olacak. Genel olarak Galaxy Note 10 serisinin iki 4G ve iki 5G versiyonu olmak üzere dört model olarak çıkacağı söyleniyor.
50 W hızlı şarj teknolojisiyle gelmesi beklenen Galaxy Note 10, tüm Samsung telefonlardan daha hızlı şarj olacak; öyle ki Galaxy S10 serisinde dahi 15 W'lık şarj teknolojisi kullanılıyor. Bu da 4500 mAh batarya kapasiteli Galaxy Note 10'un 35 dakikada yüzde 0'dan yüzde 100'e şarj olabileceği anlamına geliyor.
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