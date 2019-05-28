Galaxy J7 Pro için Android Pie güncellemesi geliyor!
Samsung Galaxy J7 Pro kullanıcılarının merakla beklediği Android Pie güncellemesi yolda. Peki Android'in son sürümü Galaxy J7 Pro için ne zaman yayınlanacak?
Samsung'un orta segmente konumlandırılan telefonlarından Galaxy J7 Pro, 28 Haziran 2019 tarihinden itibaren Android Pie güncellemesine sahip olacak. Söz konusu güncellemeyle beraber arayüzü değişikliklerinin yanında performans iyileştirmeleri de yapılacak.
Aynı zamanda Android Pie güncellemesinin ardından Galaxy J7 Pro, Samsung'un One UI arayüzüne sahip olacak. Galaxy J7 Pro Android Pie güncellemesi hakkında bilinenler bunlarla sınırlı. 28 Hazirandan sonra gelen yenilikleri sizlere aktarıyor olacağız.
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