Galaxy Fold satışa sunuldu, tükendi!
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un katlanabilen ekrana sahip yeni telefonu Galaxy Fold'un ön satışına şirketin resmi internet sitesi üzerinden başlandı.
Samsung'un katlanabilir ekranıyla dikkat çeken telefonu Galaxy Fold'un 1980 dolarlık fiyata sahip olacağı açıklandıktan sonra geçtiğimiz Perşembe günü ABD’de ön satışına başlanmıştı. Kullanıcılardan yoğun ilgi gören cihaz kısa süre içinde tükendi.
Samsung'un resmi internet sitesine giriş yaptığınızda karşınıza, ”Yüksek talep nedeniyle, daha fazla ön sipariş rezervasyonu kabul edemiyoruz. Galaxy Fold stokları yenilendiğinde sizi uyarırız.” şeklinde yazı çıkıyor.
Eğer e-posta adresinizi Samsung'a bırakırsanız ön siparişler tekrarlar aktif olduğunda şirket tarafından size haber verileceği söyleniyor. Elde edilen bilgiye göre ise ABD kullanıcılarının stokların yenilenmesi için beklemesine gerek kalmıyor.
Eğer sipariş sırasında ABD'nin en popüler operatörlerinden T-Mobile veya AT&T'yi seçerseniz 24 ay boyunca 82,50 dolar ödeyerek Samsung Galaxy Fold siparişinde bulunabilirsiniz. Söz konusu iki operatörün 4500 stok cihaza sahip olduğunu da belirtelim.
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