Galaxy A80: Samsung'un yeni amiral telefonu
Orta segment telefonlarını Galaxy A adıyla piyasaya süren Samsung, yeni modelini tanıttı. Serinin halihazırda en üst seviye cihazı olan Galaxy A80 bakın hangi özelliklerle geliyor?
Yeni Galaxy A serisi telefonlarını bir bir tanıtan Samsung, bu kez Galaxy A80'i sahneye çıkardı. Orta ve orta-üst segment şeklinde konumlandırılan telefon kızaklı sistemiyle dikkat çekiyor. 6.7 inç boyutunda Full HD+ Super AMOLED ekrana sahip olan cihaz ekran-kasa oranında oldukça iddialı.
Snapdragon 730 işlemciden güç alan A80, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuyor. 3'lü arka kamera kurulumuyla gelen telefonun 48 megapiksel ana, 8 megapiksel ikincil ve ToF kamerası bulunuyor. Cihazı rakiplerinden ayıran en önemli nokta ise saklanabilen ön kamerası. Kızaklı sisteme sahip arka kamera açıldıktan sonra ön kamera olarak kullanılabiliyor.
Galaxy A80, Melek Altını, Hayalet Beyazı ve Hayalet Siyahı renkleriyle satışa sunulacak. Cihazın fiyatı ise 649 dolar olarak belirlenmiş durumda. Galaxy A80'in 29 Mayıs itibarıyla satışa sunulacağını belirtelim.
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