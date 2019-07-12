Galaxy A50s performans testi sonuçları yayınlandı
Samsung'un beklenen telefonlarından biri olan Galaxy A50s'in Geekbench performans testi sonuçları ortaya çıktı. İşte Samsung'un yeni telefonunun karnesi...
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, Galaxy J serisini sona erdirdikten sonra Galaxy A serisine daha fazla ağırlık vermeye başladı. Gün geçmiyor ki karşımıza yeni bir Galaxy A modeli çıkmasın. Öyle ki, henüz Galaxy A50'ye yeni yeni alışmaya başlarken Galaxy A70 çoktan kullanıcıların kapısını çalmış durumdaydı. Şimdi ise sırada Galaxy A50s var. Bu ara telefonun Geekbench testinde yayınlanan performans testi sonuçları ise cihazla ilgili önemli ipuçları veriyor.
Evet, SM-A507F model numarasıyla beraber sızan Galaxy A50s, Geekbench tablolarına test sonuçlarıyla yansımış. Bu vesileyle sızan kısmi teknik bilgi ve sonuçlarla beraber Galaxy A50s'in Galaxy A50'den büyük fark yaratacağını söylemek zor.
Zira Android 9 Pie işletim sistemiyle beraber tabloda yer alan Galaxy A50s, Exynos 9610 yonga seti ve 4 GB RAM kapasitesiyle beraber görünüyor. Bu teknik kadroyla birebir olarak Galaxy A50 çehresi çizen Galaxy A50s, aldığı işlemci performans sonuçlarıyla da ana modele yakın duruyor.
Galaxy A50s'in Geekbench tekli çekirdek performansıyla 1676 puan topladığı görülürken, çoklu çekirdek skoruyla da 5434 puan sağlıyor. Bu sonuçlar Galaxy A50 incelememizde ise 1713'e 5541 puan olarak karşımıza çıkmıştı.
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