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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
12.07.2019 - 08:10, Son Güncelleme:

Galaxy A50s performans testi sonuçları yayınlandı

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Galaxy A50s performans testi sonuçları yayınlandı

Samsung'un beklenen telefonlarından biri olan Galaxy A50s'in Geekbench performans testi sonuçları ortaya çıktı. İşte Samsung'un yeni telefonunun karnesi...

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, Galaxy J serisini sona erdirdikten sonra Galaxy A serisine daha fazla ağırlık vermeye başladı. Gün geçmiyor ki karşımıza yeni bir Galaxy A modeli çıkmasın. Öyle ki, henüz Galaxy A50'ye yeni yeni alışmaya başlarken Galaxy A70 çoktan kullanıcıların kapısını çalmış durumdaydı. Şimdi ise sırada Galaxy A50s var. Bu ara telefonun Geekbench testinde yayınlanan performans testi sonuçları ise cihazla ilgili önemli ipuçları veriyor. 

Evet, SM-A507F model numarasıyla beraber sızan Galaxy A50s, Geekbench tablolarına test sonuçlarıyla yansımış. Bu vesileyle sızan kısmi teknik bilgi ve sonuçlarla beraber Galaxy A50s'in Galaxy A50'den büyük fark yaratacağını söylemek zor. 

Zira Android 9 Pie işletim sistemiyle beraber tabloda yer alan Galaxy A50s, Exynos 9610 yonga seti ve 4 GB RAM kapasitesiyle beraber görünüyor. Bu teknik kadroyla birebir olarak Galaxy A50 çehresi çizen Galaxy A50s, aldığı işlemci performans sonuçlarıyla da ana modele yakın duruyor.

Galaxy A50s'in Geekbench tekli çekirdek performansıyla 1676 puan topladığı görülürken, çoklu çekirdek skoruyla da 5434 puan sağlıyor. Bu sonuçlar Galaxy A50 incelememizde ise 1713'e 5541 puan olarak karşımıza çıkmıştı.

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