Galaxy A3 (2017) için Android Oreo yayında!
Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modeli için Android 8.0 Oreo bekleyen kullanıcılara Samsung'tan büyük sürpriz geldi. Galaxy A3'ün 2017 modeline sahip kullanıcılar, Android 8.0 Oreo almaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde Samsung Türkiye tarafından Android 8.0 Oreo takvimi yayınlanmış ve kullanıcılar için bazı Android Oreo alacak modeller ve ne zaman alacaklarına dair birtakım bilgiler verilmişti. Geçtiğimiz ay da merakla beklenen Galaxy Note 8 için Android Oreo, şirket tarafından sunulmuştu.
Şimdi de Galaxy A3 (2017) modeli için Android 8.0 Oreo aktif edildi. İlk olarak Rusya'dan başlanılan Galaxy A3 (2017) için Android Oreo güncellemesinin boyutu ve sürüm notları hakkında henüz bir bilgi yok. Söylenenlere göre bu güncelleme Nisan ayı güvenlik yamalarını da içeriyor. Son olarak Samsung Türkiye tarafından gelen açıklama ise Galaxy A3 ve Galaxy A5 (2017) modelleri için Android 8.0 Oreo'nun Haziran ayında yayınlanacağı üzerineydi.
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