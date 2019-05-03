Freelance ödemeleri de Blockchain’e taşındı
MenaPay, 1 dolara eşit işlem gören MenaCash dijital para birimiyle serbest çalışanların ödeme alma sürecindeki belirsizliği ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Freelance çalışma modeli tüm dünyada yaygınlaşırken, Blockchain tabanlı mobil ödeme teknolojisi MenaPay ödeme almakta zorluk çeken serbest çalışanları hedefliyor.
Platform, freelance çalışanların iş alabildiği SadeceOn gibi platformlarda ödeme yöntemi olarak tercih ediliyor. Bu yöntemle ödeme almak için herhangi bir banka hesabı gerekmiyor. Kullanıcılar, birçok perakende zincirinden nakit ödemeyle temin edilebilen ön ödemeli ininal Kart'ı alıp, platformun hesaplarına dijital para yükleyebiliyor. MenaCash dijital para, daha sonra MenaPay geçen tüm platformlarda kullanılabiliyor.
Platformun Blockchain tabanlı ödeme yöntemi sayesinde dünyanın dört bir yanındaki freelance çalışanların saniyeler içinde ödeme aldığını kaydeden MenaPay Genel Müdürü Tolga Odoğlu, “Ödemelerini güvenle alan profesyoneller, daha sonra hesaplarındaki MenaCash’i online ve mağaza ödemelerini yapmak için kullanabiliyor. Platformun mobil uygulaması üzerinden harcamalarını her an kontrol altında tutan kullanıcılar, böylelikle kişisel finans durumunu çok daha etkin biçimde yönetebiliyor.”
Evden veya uzaktan freelance çalışma düzeni, özellikle yazı, çeviri, tasarım, yazılım ve web geliştirme alanında hızla yaygınlaşıyor. Buna karşın, araştırmalar her iki serbest çalışandan birinin daha önce yaptıkları bir işin ödemesini almakta sıkıntı çektiğini gösteriyor. Öte yandan, farklı bir ülkeye sunulan freelance hizmetler, kur farkları ve yüksek işlem ücretleri nedeniyle kayda değer oranda kesintiye uğruyor.
Freelance çalışanları mağdur eden bu gibi durumların önüne geçen söz konusu ödeme sistemine mobil uygulama üzerinden kayıt olmak mümkün. Herhangi bir evrak işi gerektirmeyen kayıt işlemini birkaç basit adımda tamamladıktan sonra, ödeme alınacak müşteriye davetiye gönderilerek, ödeme süreci MenaCash dijital para birimi kullanılarak kolay ve hızlı bir biçimde tamamlanıyor. Serbest çalışanlar daha sonra bu ödemeyi güvenli bir şekilde kendi cüzdanlarında saklayabiliyor ya da harcayabiliyor.
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