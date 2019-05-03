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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
03.05.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

Freelance ödemeleri de Blockchain’e taşındı

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Freelance ödemeleri de Blockchain’e taşındı

MenaPay, 1 dolara eşit işlem gören MenaCash dijital para birimiyle serbest çalışanların ödeme alma sürecindeki belirsizliği ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Freelance çalışma modeli tüm dünyada yaygınlaşırken, Blockchain tabanlı mobil ödeme teknolojisi MenaPay ödeme almakta zorluk çeken serbest çalışanları hedefliyor.

Platform, freelance çalışanların iş alabildiği SadeceOn gibi platformlarda ödeme yöntemi olarak tercih ediliyor. Bu yöntemle ödeme almak için herhangi bir banka hesabı gerekmiyor. Kullanıcılar, birçok perakende zincirinden nakit ödemeyle temin edilebilen ön ödemeli ininal Kart'ı alıp, platformun hesaplarına dijital para yükleyebiliyor. MenaCash dijital para, daha sonra MenaPay geçen tüm platformlarda kullanılabiliyor.

Platformun Blockchain tabanlı ödeme yöntemi sayesinde dünyanın dört bir yanındaki freelance çalışanların saniyeler içinde ödeme aldığını kaydeden MenaPay Genel Müdürü Tolga Odoğlu, “Ödemelerini güvenle alan profesyoneller, daha sonra hesaplarındaki MenaCash’i online ve mağaza ödemelerini yapmak için kullanabiliyor. Platformun mobil uygulaması üzerinden harcamalarını her an kontrol altında tutan kullanıcılar, böylelikle kişisel finans durumunu çok daha etkin biçimde yönetebiliyor.”

Evden veya uzaktan freelance çalışma düzeni, özellikle yazı, çeviri, tasarım, yazılım ve web geliştirme alanında hızla yaygınlaşıyor. Buna karşın, araştırmalar her iki serbest çalışandan birinin daha önce yaptıkları bir işin ödemesini almakta sıkıntı çektiğini gösteriyor. Öte yandan, farklı bir ülkeye sunulan freelance hizmetler, kur farkları ve yüksek işlem ücretleri nedeniyle kayda değer oranda kesintiye uğruyor.

Freelance çalışanları mağdur eden bu gibi durumların önüne geçen söz konusu ödeme sistemine mobil uygulama üzerinden kayıt olmak mümkün. Herhangi bir evrak işi gerektirmeyen kayıt işlemini birkaç basit adımda tamamladıktan sonra, ödeme alınacak müşteriye davetiye gönderilerek, ödeme süreci MenaCash dijital para birimi kullanılarak kolay ve hızlı bir biçimde tamamlanıyor. Serbest çalışanlar daha sonra bu ödemeyi güvenli bir şekilde kendi cüzdanlarında saklayabiliyor ya da harcayabiliyor.

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