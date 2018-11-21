Forza Horizon 4'ün Türkiye satış fiyatı düştü
Black Friday kapsamında pek çok ürünün fiyatında ciddi düşüşler gözlenirken, bunlardan biri de Ekim ayının başında satışa sunulan Forza Horizon 4 oldu. Türkiye fiyatı indirimin ardından bakın ne oldu?
Ekim ayında satışa sunulduğunda oyun sektörünü fazlasıyla hareketlendiren Forza Horizon 4, bu kez Black Friday indirimine girdi. Oyuncularına 4 mevsimi de yaşatan yarış oyunu Black Friday’de 35 dolara düştü.
Türkiye’deki fiyatları ise:
Forza Horizon 4 Standart Edition, 169 TL
Forza Horizon 4 Deluxe Edition, 262.50 TL
Forza Horizon 4 Ultimate Edition 300 TL
Standart sürümde 91 TL, Deluxe sürümde 87,50 TL, Ultimate sürümde ise 100 TL’lik tasarruf sağlanabiliyor.
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