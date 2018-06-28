Fortnite çılgınlığı DVD satışlarını patlattı!
Büyük oyuncu kitlesi tarafından ücretsiz oynanan Fortnite'ın lansman öncesi üretilen fiziksel disk kopyaları yüzlerce dolara satılıyor.
Popüler oyun Fortnite'ın ücretsiz olan Battle Royale modu tanıtılmadan önce PS4 için üretilen Fortnite'ın fiziksel disk kopyaları, eBay ve Amazon gibi sitelerde yüzlerce dolara satılıyor.
Son zamanlarda "Fortnite: Battle Royale" ın popülaritesinin artmasında oyunun ücretsiz olmasının etkisi yadsınamayacak kadar fazla.
Aslında"Fortnite: Save the World", geçtiğimiz Eylül ayında sunulan "Battle Royale"in ilk çıkarılan bölümü. Üretici Epic Games oyunun bu bölümünü 39.99 dolar ile satışa çıkarsa da 2018 başında "Fortnite: Save the World" oyununun PC sürüm ücretsiz olarak sunuldu.
Fakat oyunun PS4 ve Xbox sürümlerinin online indirmeleri hala ücretli. Hal böyle olunca Fortnite: Save the World PS4 fiziksel DVD kopyaları Amazon ve EBay gibi sitelerde yaklaşık 130 dolar civarı fiyatlar ile satılıyor.
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