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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
01.11.2018 - 11:07, Son Güncelleme:

Fortinet Güvenlik Zirvesi başlıyor

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Fortinet Güvenlik Zirvesi başlıyor

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Fortinet Güvenlik Zirvesi 6 Kasım 2018’de Wyndham Grand Levent Otel’de gerçekleşecek. Zirveye katılan güvenlik konusunda uzman pek çok yerli ve yabancı konuşmacı “Siber Güvenliğin Geleceğini” değerlendirecek.

Kapsamlı, entegre ve otomatik siber güvenlik çözümlerinde dünya lideri Fortinet® sınırların ortadan kalktığı ve her şeyin veri etrafında anlam kazandığı "dijital dönüşüm" çağında, nesnelerin interneti (IoT), 5G hazırlığı, yapay zeka kullanımı gibi trendler geliştikçe artan siber tehditlerin kapsamı ve çeşitliliği konusunda farkındalık yaratırken siber güvenliğin geleceğine de ışık tutmak amacıyla bu yıl da Fortinet Güvenlik Zirvesi’ni düzenliyor.

Etkinlik, Fortinet’in Uluslararası Gelişen Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Joe Sarno’nun Fortinet’in siber güvenlik sektörünün geleceğine ilişkin yaklaşımlarını anlatacağı sunumla başlayacak. Fortinet Türkiye, PUB, CIS Bölge Başkanı Derya Aksoy ve Fortinet Türkiye/CIS Ülke Müdürü Serdar Yalçın ise Türkiye’de Fortinet’in yakaladığı başarılar ve siber güvenlik alanındaki öncülüğüne dair ayrıntıları paylaşacak.

Yakın geleceğin yol haritası uygulamalı demolarla anlatılacak

Etkinlik ile ilgili görüş bildiren Fortinet Türkiye Genel Müdürü Serdar Yalçın “2018 yılının ikinci çeyreğine ait Fortinet Küresel Tehdit Görünümü Raporu’na göre firmaların yüzde 96’sı en az bir kez ciddi bir siber saldırıya maruz kalıyor. Siber saldırganlar araç ve yöntemlerini daha da otomatikleştirerek, bilinen güvenlik açıklarının yeni türevlerini yaratıyor. Şirketlerin hız ve ölçek sorunlarını çözmek için otomatik ve entegre savunma yöntemlerinden faydalanması, üstün performans gösteren davranış temelli tespit sistemlerini kullanması ve güvenlik açıklarını kapamaya yönelik çabalara ağırlık vermek için yapay zekaya dayalı tehdit istihbarat yaklaşımlarını hayata geçirmesi önem arz ediyor. Kurumlara tüm bu konularda yol gösterici olabilmek için düzenlediğimiz etkinliğimizde görünürlüğün, yönetilebilirliğin, keşfedebilmenin, ortak ve hızlı harekete geçebilmenin siber güvenlikteki önemini, uygulamalı demolar ve yakın geleceğin yol haritası ile aktarmaya çalışacağız. Tüm paydaşlarımızı etkinliğimize bekliyoruz.” dedi

Fortinet’in e-ticaretten perakendeye, enerjiden lojistiğe ve finans sektörüne uzanan pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren lider müşterilerinin de sunumlar yapacağı etkinlik, Kaan Sekban Stand up Show ile sona erecek.  

Etkinliğin ana başlıkları şöyle:

Güvenli SD-WAN teknolojisi,

IoT ve ağa giriş güvenliği,

Yapay zekanın web uygulama güvenliğine sofistike katkısı,

Endüstriyel sistemlerin güvenliği,

Bulut güvenlik çözümleri,

Tehdit avlama senaryoları,

Müşteri başarı hikayeleri

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