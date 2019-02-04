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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
04.02.2019 - 09:09, Son Güncelleme:

Fiyatı çok daha uygun Tesla Model 3 geliyor

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Fiyatı çok daha uygun Tesla Model 3 geliyor

Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla'nın popüler otomobili Tesla Model 3'ün uygun fiyatlı yeni bir modelinin satışa sunulacağı ortaya çıktı.

Otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden biri olmayı başaran Tesla, daha ucuza yeni bir otomobil satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Tesla Model 3'ün ucuz bir alternatifi olacak yeni otomobilin bugünkü fiyatı 499 bin yuanı buluyor (74 bin dolar). Tesla'nın satışa sunacağı yeni nesil Model 3'lerin fiyatının ise bir tık aşağıda olması bekleniyor; yani yaklaşık 60 bin dolarlık bir fiyat etiketinden bahsediyoruz. 

İndirim için 2019 yılının ikinci yarısını işaret eden Tesla indirim sonrası ihtiyacı karşılayabilmek için, haftalık 3.000 Tesla Model 3 üretimini hedeflediklerini belirtti.

Tesla'nın bu indirimi Avrupa ülkelerinde uygulayıp uygulamayacağı ise merak konusu. 

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