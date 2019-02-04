Fiyatı çok daha uygun Tesla Model 3 geliyor
Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla'nın popüler otomobili Tesla Model 3'ün uygun fiyatlı yeni bir modelinin satışa sunulacağı ortaya çıktı.
Otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden biri olmayı başaran Tesla, daha ucuza yeni bir otomobil satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Tesla Model 3'ün ucuz bir alternatifi olacak yeni otomobilin bugünkü fiyatı 499 bin yuanı buluyor (74 bin dolar). Tesla'nın satışa sunacağı yeni nesil Model 3'lerin fiyatının ise bir tık aşağıda olması bekleniyor; yani yaklaşık 60 bin dolarlık bir fiyat etiketinden bahsediyoruz.
İndirim için 2019 yılının ikinci yarısını işaret eden Tesla indirim sonrası ihtiyacı karşılayabilmek için, haftalık 3.000 Tesla Model 3 üretimini hedeflediklerini belirtti.
Tesla'nın bu indirimi Avrupa ülkelerinde uygulayıp uygulamayacağı ise merak konusu.
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