Fibere yatırım hızlanacak, internet kullanıcıları karlı çıkacak

Dünyada dönem dönem tartışılan çoğu zaman insan hakkıdır paydasında buluşulan internete ve yüksek hızda internete erişim konusu ülkemizde de önemli gündem maddeleri arasında yer almayı sürdürüyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın son dönemde fiber yatırımların önündeki engellerin kaldırılması konusundaki çalışmaları da internet kullanıcılarının yüksek hızda internete uygun fiyatla ulaşması noktasında büyük önem taşıyor.

TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak yaptığı açıklamada, internet erişiminin, Birleşmiş Milletler tarafından Haziran 2011’de “Temel bir insan hakkı” olarak tanımlandığını ve Avrupa Konseyi’nin de Nisan 2011’de internete erişim hakkını temel bir hak olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne eklediğini hatırlattı.

21 milyon haneye fiberin erişmesi için 1 milyon km daha altyapı gerekiyor

Dünyada internete erişim dışında genişbant erişimi de insan hakkı olarak kabul eden İsveç, Finlandiya, Fransa gibi ülkeler olduğuna da dikkat çeken Arıak, “Bugünlerde atılan önemli adımlar telekomünikasyon sektörü ve fiber yatırımların artması adına umut veriyor. Türkiye olarak güçlü bir ekonomi için güçlü bir fiber altyapıya sahip olmalıyız. Ülkemizde toplam fiber ağı uzunluğu 2017 yılı üçüncü çeyreğinde 311.214 km’ye ulaşmış durumda ama bu maalesef yeterli değildir. 21 milyon haneye fiberin ulaşması için 1 milyon km daha fiber altyapı kurulması gerekiyor. Ülkemizdeki fiber altyapının dünya ortalamalarına getirilmesi için çalışmalara hız verilmesi büyük önem taşıyor.” dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın son dönemde fiber yatırımların önündeki engellerin kaldırılması konusundaki çalışmalarını da takdirle takip ettiklerini belirten Arıak, “Yakın zamanda torba yasalarla ve yönetmeliklerde yapılan değişikliklerle telekomünikasyon sektörü ve fiber internet yatırımları için önemli düzenlemeler getiriliyor. Bu kapsamda fiber internet yatırımlarının ve sektördeki rekabetin artacağını ve bundan da hem ülke ekonomimizin hem de internet kullanıcılarının karlı çıkacağını düşünüyoruz” dedi.