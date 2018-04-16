FaceTime Apple'ın başını fena yaktı!
Apple, FaceTime ve iMessage gibi önemli ürünlerinde kullandığı teknolojiler nedeniyle ciddi bir ceza ödemek zorunda!
Doğu Teksas'ta federal bir jüri, Apple'ın patent trolü olarak kabul edilen bir şirket olan VirnetX'e 502,6 milyon dolar tazminat ödemesini emretti. Bu, VirnetX'in teknoloji deviyle ilgili 2010'da başlattığı savaşın en son gelişmesi. VirnetX, FaceTime, iMessage ve VPN on Demand'ın güvenli iletişimle ilgili patentlerinin dördünü ihlal ettiğini iddia ediyordu. VirnetX şefi Kendall Larsen, mahkemenin kararının duyurulmasından sonra "Kanıt açıktı." dedive ekledi: "Gerçeği söylersen hiçbir şey için endişelenmene gerek kalmaz."
Ancak Apple, mahkemede inişli çıkışlı bir rollercoaster yolculuğuna katlanmak zorunda kalmasına rağmen, yanlış bir şey yapmadığı yönündeki duruşundan asla vazgeçmedi. 2016'da Apple'ın 625 milyon dolar ödemesi emredilmişti, ama aylar sonra Federal Yargıç Robert Schroeder bunu iptal etti. Bundan birkaç ay sonra, Teksas'taki federal bir jüri, teknoloji devinin ödeme yapmasını yine emretti, ancak miktarı yarıya (302.4 milyon $) düşürdü. Apple bir kez daha itirazda bulundu, ancak şirket kaybetti ve 439,7 milyon dolar ödeme emri verildi.
VirnetX'in galip çıkmasının nedeninin bir kısmı da, patent trolleri lehine hükümlerin verildiği bir bölge olan Doğu Teksas'ta dava açmasıydı. Bununla birlikte, bu yeni kararın sabit kalıp kalmayacağı bilinmiyor, ancak, Patent Mahkemesi ve Temyiz Kurulu, Teksas mahkemesi kararını daha vermeden önce söz konusu patentleri geçersiz kılmıştı. Bu yüzden Apple'ın bunu bile bile pes etmesi de pek mantıklı görünmüyor. Yani anlayacağınız, bu savaşın sonucu henüz belli olmadı.
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