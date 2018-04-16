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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
16.04.2018 - 07:33, Son Güncelleme:

FaceTime Apple'ın başını fena yaktı!

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FaceTime Apple'ın başını fena yaktı!

Apple, FaceTime ve iMessage gibi önemli ürünlerinde kullandığı teknolojiler nedeniyle ciddi bir ceza ödemek zorunda!

Doğu Teksas'ta federal bir jüri, Apple'ın patent trolü olarak kabul edilen bir şirket olan VirnetX'e 502,6 milyon dolar tazminat ödemesini emretti. Bu, VirnetX'in teknoloji deviyle ilgili 2010'da başlattığı savaşın en son gelişmesi. VirnetX, FaceTime, iMessage ve VPN on Demand'ın güvenli iletişimle ilgili patentlerinin dördünü ihlal ettiğini iddia ediyordu. VirnetX şefi Kendall Larsen, mahkemenin kararının duyurulmasından sonra "Kanıt açıktı." dedive ekledi: "Gerçeği söylersen hiçbir şey için endişelenmene gerek kalmaz."

Ancak Apple, mahkemede inişli çıkışlı bir rollercoaster yolculuğuna katlanmak zorunda kalmasına rağmen, yanlış bir şey yapmadığı yönündeki duruşundan asla vazgeçmedi. 2016'da Apple'ın 625 milyon dolar ödemesi emredilmişti, ama aylar sonra Federal Yargıç Robert Schroeder bunu iptal etti. Bundan birkaç ay sonra, Teksas'taki federal bir jüri, teknoloji devinin ödeme yapmasını yine emretti, ancak miktarı yarıya (302.4 milyon $) düşürdü. Apple bir kez daha itirazda bulundu, ancak şirket kaybetti ve 439,7 milyon dolar ödeme emri verildi.

VirnetX'in galip çıkmasının nedeninin bir kısmı da, patent trolleri lehine hükümlerin verildiği bir bölge olan Doğu Teksas'ta dava açmasıydı. Bununla birlikte, bu yeni kararın sabit kalıp kalmayacağı bilinmiyor, ancak, Patent Mahkemesi ve Temyiz Kurulu, Teksas mahkemesi kararını daha vermeden önce söz konusu patentleri geçersiz kılmıştı. Bu yüzden Apple'ın bunu bile bile pes etmesi de pek mantıklı görünmüyor. Yani anlayacağınız, bu savaşın sonucu henüz belli olmadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: PATENTİ ALINAN EN İLGİNÇ İCATLAR

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