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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
08.04.2018 - 08:35, Son Güncelleme:

Facebook'tan siyasi içerikli paylaşımlara "şeffaflık" ayarı

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Facebook'tan siyasi içerikli paylaşımlara "şeffaflık" ayarı

Sosyal paylaşım platformu Facebook, seçimlere müdahale amacıyla kullanıldığı ortaya çıkan siyasi içerikli reklam ve sayfaların şeffaflığını artırmak için bir dizi yeni adım attı.

Son dönemde veri skandalı nedeniyle eleştirilen Facebook’tan yapılan yazılı açıklamada, "siyasi içerikli reklamları ve sayfaları daha şeffaf hale getirmek” amacıyla yeni kurallar getirildiği bildirildi. 

Açıklamada, “Facebook’ta bir sayfayı ziyaret ettiğinizde ya da reklamı görüntülediğinizde kimden geldiğinin net olması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, bugün Facebook ve Instagram’daki reklamlara ve sayfalara yönelik yönetim şeklimizde önemli değişiklikler açıklıyoruz.” ifadelerine yer verildi. 

Geçen yılın ekim ayından bu yana sadece yetki verilen kullanıcıların seçimlerle ilgili reklam yayınlamasına izin verildiği vurgulanan açıklamada, bu kuralın bugünden itibaren tüm siyasi içerikli reklamlara ve sayfalara uygulanmaya başlayacağı kaydedildi. 

Buna göre, siyasi içerikli yayın yetkisi alabilmek için Facebook’a lokasyon ve kimlik bilgilerinin verilmesi gerekecek. Kullanıcıların paylaşımları, açıkça “Siyasi Reklam” etiketini ve kim tarafından finanse edildiği bilgisini taşıyacak. 

“Yabancıların müdahalesini farketmekte geç kaldık” 

Facebook’tan yapılan açıklamanın ilgi çeken bir başka noktası ise şirketin “2016 ABD Başkanlık Seçimleri’nde yabancıların müdahalesini farketmekte geç kaldığını” kabul etmesi oldu. 

Bugün açıklanan düzenlemelerin gelecek seçimlerde benzer suistimallerin yaşanmasını önlemek amacıyla yapıldığı vurgulanan açıklamada, “Facebook’taki reklamların ve sayfaların şeffaflığını artırarak, reklamcıların hesap verebilirliğini de artırabiliriz” görüşüne yer verildi.

Facebook, başkanlık seçimleri sürecinde Rusya merkezli hesaplardan siyasi içerikli reklamlar aldığını basında çıkan haberlerin ardından geçen sonbaharda kabul etmişti. 

Zuckerberg’in Kongre’ye ifadesinden günler önce geldi 

Bu arada, Facebook’un “reklamları ve sayfaları daha şeffaf hale getirmek” amacıyla attığı adımların, şirketin kurucusu ve Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in ABD Kongresi’ne vereceği ifadeden günler önce gelmesi de dikkati çekti. 

Zuckerberg, Facebook kullanıcılarının kişisel bilgilerinin Londra merkezli "Cambridge Analytica" adlı veri analiz firması tarafından izinsiz ve usulsüz kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından ABD Kongresi'nden gelen talepler üzerine ifade vermeye geçen günlerde razı olmuştu.

10 Nisan Salı günü ABD Senatosu ve 11 Nisan Çarşamba günü ABD Temsilciler Meclisi’nde ifade verecek Zuckerberg, milletvekillerinin yaklaşık 87 milyon Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerinin seçimleri etkilemek amacıyla ihlal edilmesi konusunda soruları yanıtlayacak. 

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