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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
AA
19.12.2018 - 20:40, Son Güncelleme:

Facebook'tan o iddialara yalanlama geldi

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Facebook'tan o iddialara yalanlama geldi

New York Times gazetesinin yayımladığı haberde, Facebook'un, kullanıcılarının kişisel verilerini, rızalarını almadan Microsoft, Amazon, Spotify gibi dev şirketlerle paylaştığı ve bu veri miktarının Facebook'un açıkladığından daha büyük boyutlarda olduğu iddia edilmişti. Facebook, bu iddiaları yalanlandı.

Facebook Gizlilik ve Kamu Politikası Direktörü Steve Satterfield, yaptığı açıklamada, Microsoft, Amazon, Netflix ve Spotify gibi şirketlerin, kullanıcılarının kişisel verilerini istismar etmesine izin verilmediğini belirtti.

Satterfield, Facebook'un, farklı cihazlar ve platformlarda kullanılmasına olanak sağlanması adına diğer şirketlerle birtakım ortaklıklar kurulduğunu vurgulayarak, "Facebook'un ortakları, insanların gizlilik ayarlarını görmezden gelmiyor, böyle yaptıklarına dair bir önerme yanlış." ifadesini kullandı.

"FACEBOOK'TAKİ ÖZEL MESAJLARA ERİŞİMİMİZ OLMADI"

Küresel internet televizyon ağı Netflix'ten yapılan açıklamada ise "Facebook'un, Netflix'e, kullanıcıların özel mesajlarına erişim hakkı tanıdığı" iddialarının doğru olmadığı bildirildi.

Netflix'in yıllar içinde daha sosyal bir yapıya kavuşmak için çeşitli çalışmalar yaptığı, bu kapsamda 2014'te üyelerin sevdikleri dizi ve filmleri Messenger ya da Netflix üzerinden Facebook'taki arkadaşlarına tavsiye etmelerini sağlayan bir özellik getirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ancak bu uygulama kullanıcılar arasında hiçbir zaman popüler olmadı ve 2015'te uygulamaya son verildi. Uygulamanın açık olduğu süre zarfında ne kullanıcıların Facebook'taki özel mesajlarına herhangi bir erişimimiz oldu ne de Netflix olarak biz böyle bir talepte bulunduk."
Dijital müzik platformu Spotify'dan yapılan açıklamada da "kendilerine böyle bir erişim hakkı tanındığından haberleri bile olmadığı" ifade edildi.

NYT'NİN İDDİASI

New York Times gazetesinin yayımladığı haberde, Facebook'un, kullanıcılarının kişisel verilerini, rızalarını almadan Microsoft, Amazon, Spotify gibi dev şirketlerle paylaştığı ve bu veri miktarının Facebook'un açıkladığından daha büyük boyutlarda olduğu iddia edilmişti.

Haberde, Facebook'un, kullanıcılarının bilgilerini doğrudan satmadığı, bunun yerine sosyal medya platformunun kurucusu Mark Zuckerberg'in şirketin ilk yıllarında birçok şirketle anlaşmalar yaparak kullanıcıların verilerine erişim izni tanıdığı ileri sürülmüştü.

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